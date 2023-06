Riforma pensioni 2024/ 10 Mld di spese in più: il ritorno alla Fornero è Vicino

Sulla riforma pensioni 2024 le scelte si restringono sempre di più. Ad oggi i costi previdenziali sembrerebbero così eccessivi, che sembra difficile che entro quest’anno si possa trovare una soluzione, peggio ancora se si optasse per una riforma strutturale che superi la Legge Fornero.

“Punto e a capo”, oseremmo dire. Rispetto allo scorso anno la situazione resta invariata, anzi, il Governo Meloni avrà delle responsabilità in più a causa dei conti pubblici che non fanno altro che aumentare. Dall’Osservatorio INPS si nota come la rivalutazione degli assegni previdenziali causi (nei prossimi anni), un aumento del 17% del PIL.

Riforma pensioni 2024: Quota 103 in bilico

Sulla riforma pensioni 2024 l’unica proposta che oggigiorno potrebbe reggere è Quota 103. La misura consente di poter uscire a 62 anni di età, ma avendo versato un minimo di 41 anni di contributi previdenziali. Stando alle spese dell’Osservatorio, a fine 2024 servirà un budget come 350 miliardi di euro.

Urge una manovra finanziaria che possa permettere di istituire una nuova riforma previdenziale, e che allo stesso tempo possa ridurre le spese pubbliche. Se i costi diventassero eccessivi, la preoccupazione è che anche la Quota 103 venga messa a tacere come da naturale scadenza (il 31 dicembre del 2023).

Se ciò dovesse avvenire, è molto probabile che il Governo Meloni non intervenga con nessun’altra misura (almeno per quest’anno), e che lasci il ritorno integrale alla Fornero. Una situazione surreale a cui la maggior parte dei lavoratori non vorrebbero credere.

La Legge Fornero imporrebbe di uscire dal lavoro a 67 anni d’età, oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi previdenziali. Una misura ben lontana da quelle nuove e più flessibili supposte fino ad oggi.

Riforma pensioni 2023/ Il ruolo cruciale della natalità

L’unica soluzione per la riforma pensioni 2024 resta ancora quella ideata da INPS: pagare la pensione in due tranche. La prima parte, prevede un versamento non appena si raggiungono i 63/64 anni di età, e basato sul sistema contributivo (contributi maturati dal ’96 in poi).

La seconda parte, una volta raggiunti i 67 anni d'età, poter godere della restante parte relativamente al sistema retributivo, (contributi maturati prima del '96).











