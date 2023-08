Riforma pensioni 2024/ A rischio “Fornero”, le nuove ipotesi del Governo (9 agosto 2023)

La riforma pensioni 2024 sembra essere un terno all’otto. Nell’attesa che venga proposta una riforma strutturale, dove l’esecutivo si starebbe impegnando a prorogare Quota 103 e trovare una soluzione per uscire anticipatamente dal lavoro, al momento il Governo sembra non prendere una posizione.

D’altronde, recentemente lo stesso Durigon propose la proroga di Quota 103 e Opzione Donna. Due misure che potrebbero contrastare la Legge Fornero ed evitare che quest’ultima possa essere riproposta. Nell’immediato l’esecutivo non sembra avere alcuna intenzione di apportare delle modifiche significative.

Riforma pensioni 2024: balzi fuori dal “normale”

Sulla riforma pensioni 2024 i dubbi sono ancora enormi. Il Governo Meloni sembrerebbe voler temporeggiare per trovare una soluzione che non comporti costi previdenziali assurdi. È il caso del biennio 2022 – 2023, dove a causa dell’inflazione e conseguente indicizzazione degli assegni, c’è stato un balzo assurdo.

Rispetto al 15,6% dello scorso anno, questa volta il rialzo si sarebbe attestato al 16,2%. Basterebbe pensare alla rivalutazione previdenziale per comprendere il costo complessivo da affrontare, che si attesa a 15 miliardi di euro.

Stringendo i requisiti e la manovra finanziaria, possiamo sperare in una proroga di Quota 103, consentendo ai lavoratori in procinto di uscire anticipatamente dal lavoro, di poterlo fare al raggiungimento dei 62 anni d’età e il versamento di 41 anni di contributi.

Sulla pensione anticipata ci sarebbe la prospettiva di differenziare il genere maschile da quello femminile. Per gli uomini ad esempio, l’uscita anticipata verrebbe concessa al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi versati, mentre per le donne 41 anni e 10 mesi, oltre che 3 mesi di finestra mobile.

Quota 41 e pensione per i giovani

Tra le ultime proposte di portare nella riforma pensioni 2024 anche Quota 41 per tutti ma a delle condizioni specifiche, i sindacati e la ministra Calderone non sarebbero convinti, ed ecco perché il Governo Meloni sembrerebbe non essere intenzionato a finalizzare questa misura.

L’unica eccezione potrebbe esser fatta dai giovani lavoratori che potrebbero vantare di versare anni di contributi molto lunghi (41), oppure prendere in considerazione soltanto coloro che accumulerebbero per la pensione, almeno 2,8 volte il minimo.











