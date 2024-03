Riforma pensioni 2024/ Tra due anni aumenti per gli ex frontalieri svizzeri

LA BUONA NOTIZIA PER GLI EX FRONTALIERI SVIZZERI

Come ricorda comozero.it, dal 2026 circa 235mila ex frontalieri italiani riceveranno la tredicesima mensilità della pensione erogata dalla Svizzera. Infatti, anche loro godranno della misura che è stata approvata tramite un referendum popolare che si è tenuto all’inizio del mese di marzo. Come spiegato da tvsvizzera.it, la tredicesima sarà pari a un dodicesimo della pensione annua e ne godranno anche ex lavoratori e lavoratrici straniere che in passato hanno svolto parte della loro attività professionale in Svizzera. “In cifre questo si traduce in vitalizi più pesanti dell’8,3%, per una spesa, a carico della cassa di compensazione svizzera, maggiorata inizialmente di circa 4,1 miliardi di franchi. Attualmente la rendita mensile massima dell’AVS è pari a 2.450 franchi (2546 euro) e per le coppie sposate è di 3.675 franchi (3-819 euro). Quella minima è invece di 1.225 franchi (1.273 euro)”. Da non dimenticare che un terzo dei pensionati a carico dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera risiede all’estero.

Come riporta Italia Oggi, l’Inps ha dato “via libera alle richieste dell’incentivo al posticipo del prepensionamento per i dipendenti che rinunciano alla pensione anticipata flessibile, c.d. Quota 103”. Infatti, “a Quota 103 si applica l’incentivo c.d. del posticipo di pensionamento, disciplinato dal dm 21 marzo 2023”. In pratica, “il lavoratore che se ne avvale, non richiede quota 103 ottenendo in cambio, in busta paga, l’importo della quota di contributi che, ogni mese, gli sono trattenuti dal datore di lavoro e versati all’Inps per la pensione. Pertanto, il lavoratore continua a lavorare, ma non paga più contributi in busta paga (in genere il 9,19%) che diventano aumento di retribuzione, ovviamente al netto delle tasse”.

LE FINESTRE VALGONO ANCHE PER IL BONUS MARONI

Va ricordato, però, che essendo Quota 103 “soggetta alle finestre”, lo è anche il bonus. Per usufruire di quello che è stato denominato “bonus Maroni”, “occorre farne domanda all’Inps attraverso i consueti canali: direttamente dal sito internet, accedendo tramite SPID, CNS o CIE; tramite patronati; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile)”. Intanto il Quotidiano Nazionale evidenzia che la pensione di aprile non conterrà aumenti dovuti alle nuove aliquote Irpef annunciati dall’Inps a gennaio, perché questi sono stati in realtà versati nella maggioranza dei casi già a marzo. Dunque sarà bene verificare i cedolini prima di pensare di essere stati vittime di un errore da parte dell’Inps.

