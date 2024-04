Riforma pensioni 2024/ Il 17,5% degli assegni va a chi ha meno di 64 anni

I DATI INPS

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore a commento degli ultimi dati provenienti dal monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento viene evidenziato che “nonostante la lenta salita dell’asticella anagrafica previdenziale per effetto del ciclo di riforme degli anni ’90 e Duemila (che si è di fatto concluso con la legge ‘Fornero’ peraltro interessata da diverse deroghe a colpi di Quote), resiste il folto gruppo delle cosiddette pensioni giovani, o quasi”. Non si tratta certo delle famose baby pensioni, ma in ogni caso “al netto dei dipendenti pubblici, è destinato a soggetti con un’età inferiore ai 64 anni il 17,5% dei 17,7 milioni di trattamenti complessivamente erogati dalle gestioni dei lavoratori privati e autonomi dell’ente (per un costo di 248,7 miliardi) a tutto il 1° gennaio 2024. Si tratta di 3,1 milioni di assegni, con una quota significativa di ‘invalidità’, che lievitano a oltre 5,4 milioni considerando anche la fascia di beneficiari tra 65 e 69 anni”.

SINDACATI E POLITICA/ Dallo sciopero ai referendum, la Cgil d'opposizione fa male (anche) al Pd

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOSCO

Analizzando i dati Inps elaborato dal suo sindacato relativi al divario di genere pensionistico, Ivano Bosco, Segretario genovese e ligure dello Spi-Cgil, evidenzia che si tratta di un gap “davvero inaccettabile, ma noi pensionati guardiamo anche ad altre situazioni fortemente critiche, come quelle dei giovani la cui precarietà crescente va tamponata con una pensione di garanzia”. Il sindacalista, intervistato dall’edizione genovese di Repubblica, ricorda che “il gap di genere purtroppo rispecchia una cornice lavorativa che troppo spesso parte con una ingiustificata e inaccettabile differenza fra uomo e donna a cui si aggiungono scelte che diventano obbligate, come il part-time, quando non è la rinuncia”. Spesso per dedicarsi alla cura di figli o genitori anziani.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Cigna (Cgil) al Governo: i lavori non sono uguali (ultime notizie 31 marzo)

LA PRIORITÀ ALLA PENSIONE DI GARANZIA PER I GIOVANI

Bosco sottolinea che “i numeri ci dicono che arrivare alla pensione, cioè a maturare i requisiti pensionistici, è sempre più difficile. Questo perché appunto il percorso lavorativo è segnato da una precarietà crescente. Per questo è sempre più necessaria una riforma pensionistica che tenga anche conto delle diversità fra lavori a cui dovrebbero corrispondere anche tempi differenti delle uscite”. Dal suo punto di vista occorre “una nuova piattaforma unitaria per le pensioni”, che metta al primo posto “una pensione di garanzia per i giovani, oggi costretti a lavori precari che quindi avranno una pensione precaria, secondo quanto versato”. Quanto al gender gap previdenziale, il lavoro di cura andrebbe “riconosciuto anche ai fini pensionistici”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Rivalutazione, per gli iscritti Enpam va meglio di quella Inps

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA