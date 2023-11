Riforma pensioni 2024/ Come funzionerà la rivalutazione sugli assegni? (14 novembre 2023)

La riforma pensioni 2024 prevede un meccanismo di rivalutazione che ammonta al 5,4%, una percentuale inferiore rispetto a quella preventivata inizialmente dalla Legge di Bilancio, la cui cifra doveva aggirarsi intorno al 5,6%.

La rivalutazione tiene conto degli indici ISTAT, che rappresentano il costo della vita rapportato a quanto si percepisce (tra assegni previdenziali e salario). Per il prossimo anno si prevede un lieve aumento per gli assegni previdenziali più bassi, a discapito di quelli più alti.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: passo ulteriore verso Quota 41 (ultime notizie 14 novembre)

Riforma pensioni 2024: tra meccanismi e stime

Nell’attesa che la riforma delle pensioni del 2024 possa essere definita e ufficializzata, giornali come IlSole24Ore ipotizza quello che potremmo attenderci da qui fino al prossimo anno (tenendo sempre conto delle nuove rivalutazioni previdenziali).

Prima di tutto, il meccanismo previsto per il 2024 sarà praticamente uguale rispetto a quello attuato fino ad oggi, motivo per cui le differenze sostanziali sono davvero irrisorie, tranne per quegli assegni previdenziali che sono al di sopra delle 10 volte rispetto al trattamento minimo previdenziale.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Damiano: Quota 103 misura finta

In parole semplici: il 5,4% verrà riconosciuto soltanto ai titolari di pensione che ricevono fino al massimo di 4 volte il trattamento minimo previdenziale: nonché 2.101,52€.

Il discorso cambia per le pensioni molto più alte, le quali prevedono una rivalutazione decrescente: per i soggetti titolari d’assegno previdenziale che percepiscono almeno 10 volte oltre il trattamento minimo (ovvero da 5.254€ lordi in su), è prevista l’applicazione del 22% sul tasso d’inflazione più aggiornato.

L’adeguamento effettivo verrà convalidato soltanto a partire da inizi dicembre, quando il tasso sarà reso ufficiale (quello del 2022). Al momento quello utilizzato è il 7,3% temporaneo, mentre già dicembre il tasso salirà all’8,1% (includendo gli arretrati per tutto l’anno in corso).

Riforma pensioni 2023/ Il governo prosegue i lavori, nonostante le proteste (12 novembre)

La rivalutazione verrà considerata sulla base del cumulo perequativo, ovvero conteggiando tutte le riforme previdenziali sociali, ma applicate e riassunte in un solo importo. Anche gli scaglioni INPS saranno valutati sulla base del minimo, che ad oggi è fissata a 567,94 euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA