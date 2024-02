Riforma pensioni 2024/ Il gender gap che cresce con l’età

I DATI DI MONEYFARM E SMILECONOMY

In un articolo pubblicato sul Quotidiano Nazionale viene spiegato che da una simulazione di Moneyfarm e Smileconomy su 8 profili di uomini e donne italiani, emerge un gender gap non indifferente, “nell’ordine del 17%-18% per le donne trenta-quarantenni e del 21%-22% per le cinquanta-sessantenni, con una media del 19,7%; l’effetto della forbice salariale si esprime sul valore della pensione, soprattutto al crescere dell’età, con differenze comprese tra il 14% e il 26%, con una pensione media di 1.256€ per gli uomini e di 994€ per le donne, equivalente ad una forchetta del 26%; le stime sono addirittura ottimistiche rispetto agli scenari del mercato del lavoro, perché ipotizzano continuità lavorativa dai 25 anni fino al momento della pensione”. Tra l’altro, “le stime assumono la permanenza della legislazione corrente, elemento non scontato se si considera l’orizzonte temporale lungo e le pressioni sul sistema previdenziale”.

Pensione giovani/ Troppe incertezze per Cigna, sistema "non equo" per i ragazzi (9 febbraio 2024)

RIFORMA PENSIONI, LA CONTESTAZIONE DELLA CUB

La Confederazione unitaria di base segnale che il 16 novembre scorso Anp, Cgil, Cisl, Gilda, Snals e Uil “hanno sottoscritto un ennesimo accordo peggiorativo per il personale e vantaggioso per loro che cogestiscono il fondo pensioni di categoria Espero. Il nuovo accordo prevede che per gli assunti dal 1° gennaio 2019 scatterà l’iscrizione automatica alla previdenza complementare con il meccanismo truffaldino del ‘silenzio-assenso’, quando siano decorsi nove mesi dall’assunzione. Dato il valore retroattivo dell’accordo è previsto un periodo transitorio per chi è stato assunto tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore dell’accordo. In tal caso i nove mesi decorrono dalla data di comunicazione dell’informativa” e “nei 30 gg. successivi alla comunicazione dell’iscrizione forzata è possibile esercitare il diritto di recesso”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ La previdenza obbligatoria non basta più

LA SCELTA CONSIGLIATA AI LAVORATORI

Per la Cub “i lavoratori fanno bene a tenersi stretto il TFR piuttosto che investirlo nei fondi pensione”, dato che “la previdenza privata non è sicura, perché basata su movimenti azionari per quel che riguarda il rendimento; non aiuta di sicuro una vera lotta per la difesa delle pensioni e contro l’innalzamento dell’età pensionabile; non aiuta nella lotta per la richiesta di un’erogazione del Tfs in tempi ragionevoli (adesso, se va bene, passano 36 mesi)”. Inoltre, “il fatto che sia gestito da parte sindacale non è una ‘garanzia’ ma un’aggravante perché è una forma di complicità nel depotenziamento della previdenza pubblica; conferisce denari alla parte sindacale che la gestisce attraverso gli interessi maturati dal lavoratore; è stata sottoscritta solo dal 10% dei lavoratori della scuola (docenti ed ata) e questo dovrebbe già farci riflettere”.

Pensioni per giovani/ Per gli Under 35 è una sfida ardua, le parole di Ghiglione (oggi 8 febbraio 2024)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA