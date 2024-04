Riforma pensioni 2024/ Previdenza complementare, un vantaggio anche per le imprese

LE PAROLE DI LOESER

La previdenza complementare è certamente importante per i lavoratori che possono così integrare il futuro assegno pensionistico che rischia di essere sempre più basso. Secondo Ugo Loeser, Ceo di Arca Fondi, può essere un’arma in più per le imprese, che negli ultimi tempi sono sempre più impegnate a trattenere i propri talenti o a strapparli alla concorrenza. Come riporta Milano Finanza, infatti, dal suo punto di vista la previdenza complementare “può aiutare a fare una serie di cose importanti: ridurre i disequilibri di finanza pubblica, supportare l’economia reale, sganciare i giovani dalla tegola del debito pubblico, ma anche rendere le aziende più competitive”. Questo perché nella ricerca di un’occupazione, specialmente nel caso dei giovani, il livello dello stipendio può non bastare, visto che viene data sempre più importanza a tutti gli strumenti di welfare che l’impresa può mettere a disposizione, “di cui la previdenza complementare è un pilastro”.

RIFORMA PENSIONI, IL RILANCIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Domani a Roma verrà presentato un “position paper” sulla previdenza complementare realizzato da “The European House – Ambrosetti” in collaborazione con Fondo Perseo Sirio, nel quale non mancheranno delle proposte per potenziare il secondo pilastro pensionistico, che ancora attira pochi lavoratori in Italia (il 36,2%) rispetto a quel che accade negli altri Paesi europei (in Germania si arriva all’84%, mentre in Olanda al 93%). Proposte che, spiega Il Sole 24 Ore, verteranno su facilitazioni per favorire gli investimenti in economia reale dei fondi, la copertura totale dei dipendenti pubblici e una campagna di comunicazione capillare sul territorio. Riguardo al primo punto vanno anche registrate le dichiarazioni di Federico Freni.

LE PAROLE DI FRENI

Il sottosegretario all’Economia, infatti, sempre come spiega il quotidiano di Confindustria, ritiene importante non rendere obbligatori gli investimenti in economia reale, ma “rendere attrattivo il sistema creando le condizioni affinché investire diventi talmente conveniente che ci sia la fila per farlo”. Freni prende in considerazione anche l’ipotesi di creare “una grande scatola comune”, cioè una sorta di fondo che raccolga tutti i fondi da convogliare verso l’economia reale. Il Sole 24 Ore ricorda anche che i sindacati continuano a chiedere la ripresa del confronto con il Governo sulla riforma delle pensioni, con interventi volti al rilancio della previdenza complementare, tra cui una nuova fase di silenzio-assenso per far confluire il Trattamento di fine rapporto dei lavoratori nei fondi.

