Riforma pensioni 2024/ Giorgia Meloni parla al Palazzo Chigi: “rischio bomba sociale”

In vista della riforma pensioni 2024 torniamo a citare le parole di Giorgia Meloni pronunciate pochi giorni fa al Palazzo Chigi (il 30 maggio 2023). Prima del nuovo intervento il pressing riguardava sempre l’aspetto del trattamento salariale troppo basso. Una condizione grave, che potrebbe non dare speranza ai futuri pensionati.

Nonostante abbiamo già riportato la discussione tenutasi al Palazzo Chigi il 30 maggio, è giunta l’ora di estrapolare parte del discorso di Giorgia Meloni. Il problema principale starebbe nella Legge Fornero istituita nel 2011, i cui strumenti avrebbero arrecato non pochi problemi ai danni dei cedolini pensionistici.

Riforma pensioni 2024: tra “bomba sociale” e caos generale

La riforma pensioni 2024 potrebbe essere un vero e proprio caso. Giorgia Meloni torna a parlare – finalmente aggiungeremmo – al Palazzo Chigi, sostenendo che se non si dovessero prendere dei provvedimenti immediati, il rischio è quello di generare una “bomba sociale“.

A peggiorare lo status attuale sono state le parole del Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, il quale ha fatto sapere che se si proseguisse con il calcolo contributivo, gli assegni pensionistici potrebbero essere troppo bassi rispetto a quanto dovuto.

Il rischio della “bomba sociale” pronunciata dalla presidente del Consiglio, riguarda la penalizzazione nei confronti dei più giovani, che a causa delle condizioni attuali, rischierebbero un trattamento pensionistico inadeguato.

Giorgia Meloni fa sapere che occorre obbligatoriamente un rafforzamento sul trattamento previdenziale, pensando ad evitare il peggio, e aggiunge: “Con particolare riguardo alle pensioni future”. I tempi per stabilire da quale tema iniziare, sono fin troppo stretti, e le priorità anche “troppe”.

Probabilmente il primo topic di cui parlare sarà connesso alle pensioni anticipate. Infatti Meloni potrebbe nominare Quota 41 e visto il poco tempo, per Quota 103 potremmo pensare ad un’ulteriore proroga. Insomma, i tempi per la riforma pensioni 2024 sono davvero troppo pochi, dato che in autunno dovrà essere aggiornato – per obbligo di Legge – il Documento di Economia e Finanza.

