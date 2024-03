Riforma pensioni 2024/ Il rischio per il sistema senza giovani

LA NOTA DELLA COSTITUENTE POPOLARE – UDC RECANATI

La Costituente Popolare – Udc Recanati, come riporta ilcittadinodirecanati.it, ha voluto esporre con una nota tre aspetti programmatici riguardanti gli anzi. “La prima risposta non può che essere quella di far sì che la società si ringiovanisca: senza giovani non c’è più lavoro, non ci saranno soggetti che versano contributi per le pensioni e pagano tasse, con la conseguenza che tutto il sistema socio-assistenziale salta. Lo Stato spende più di 400 miliardi all’anno per pensioni, sociale e sanità. Quindi più giovani, più figli per avere una società capace di accogliere e sostenere gli anziani nel periodo di maggiore fragilità”. Questo uno dei punti riguardanti la politica nazionale, mentre a livello locale, “il Comune dovrebbe ripensare la città considerando come i quartieri, le vie e tutta la circolazione stradale debba essere messa in sicurezza per consentire all’anziano, soprattutto se in condizioni di disabilità, di circolare agevolmente”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il possibile ritorno del contratto di espansione

RIFORMA PENSIONI, I RITARDI DELL’INPS

In un articolo pubblicato sul Mattino vengono ricordati i ritardi che devono scontare i dipendenti pubblici che vanno in pensione per poter ricevere l’importo del Tfs/Tfr anticipato dall’Inps, considerando che per ottenere un anticipo tramite banca convenzionata occorre pagare degli interessi che superano il 3% a differenza dell’1% chiesto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Cui però vanno aggiunte delle spese amministrative per un altro 0,5%, senza trascurare il fatto che è esclusa la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento erogato. Tuttavia, i tempi di lavorazione delle pratiche sforano quasi sempre i sei mesi previsti, arrivando anche fino all’anno. Questo per via della carenza di personale.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Gli investimenti dei fondi da portare verso l'economia reale

L’INTERVENTO DEL CIV

Il quotidiano partenopeo ricorda che sul tema è intervenuto a gennaio anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che “ha chiesto agli organi di gestione dell’istituto di previdenza di elaborare tempestivamente un progetto specifico per ridurre i tempi di erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, delle anticipazioni e dei versamenti ai fondi di previdenza negoziale”. L’Inps entro il 2026 “è chiamata ad assumere nel complesso diecimila funzionari. Il piano dei fabbisogni di personale dell’Inps, approvato il 31 gennaio scorso, anticipa a quest’anno un bando per occupare mille posizioni in seno all’istituto”. Alla fine del 2023 “le domande di anticipo approvate dall’Inps risultavano essere circa diecimila, di cui solo una su cinque liquidata. L’importo medio richiesto si attesta sui 66mila euro”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L'uscita a 60 anni per i Vigili del fuoco promossi a ispettori

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA