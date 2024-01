Riforma pensioni 2024/ L’avvertenza da non dimenticare sulla Rita

L’AVVERTENZA SULLA RITA

In un articolo pubblicato sulla guida del Sole 24 Ore Pensioni 2024 viene ricordato che chi è iscritto alla previdenza complementare può utilizzare, in determinate circostanze e con specifici requisiti, alla Rendita integrativa temporanea anticipata in attesa di andare in pensione. Tuttavia, “la Rita deve essere finanziata per tempo e in maniera adeguata. Altrimenti le prestazioni maturate risulteranno così contenute che lo strumento rimarrà inutilizzato”. In buona sostanza, “se ci si iscrive presto a un fondo pensione si ottengono prestazioni presumibilmente in linea con le rispettive esigenze. Più si ritarda, più le prestazioni diventano irrisorie”. La guida, in un altro articolo, ricorda anche l’importanza di utilizzare l’estratto conto contributivo per verificare che tutto sia in regola nei versamenti previdenziali. Consiglio che vale anche per la previdenza complementare, in modo da tenere monitorati gli accantonamenti effettuati durante la propria vita lavorativa.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Le prospettive amare per il 2024 (ultime notizie 25 dicembre)

RIFORMA PENSIONI, IL DEBITO IMPLICITO ITALIANO

In un articolo pubblicato su Sanità 24, supplemento del Sole 24 Ore, Claudio Testuzza ricorda che “l’Italia vanta un debito pensionistico implicito elevato rispetto ad altri Paesi, nonostante la riforma che ha introdotto il sistema contributivo a metà degli anni ’90, meglio definita dalla riforma ‘Fornero’ del 2011. E le riforme pensionistiche sono ovviamente un modo per poter effettuare una riduzione dei benefici e della spesa. Più che un problema di sostenibilità il nostro Paese ha un problema di equità intergenerazionale e il debito pensionistico serve proprio a mettere in guardia contro interventi che, pur avendo costi limitati nell’immediato, possono nel tempo far aumentare fortemente gli oneri che gravano sulle future generazioni”.

Pensioni 2024/ Legge Fornero "intoccabile", solo due lievi modifiche (5 dicembre 2023)

IL DATO SPESSO IGNORATO

Testuzza evidenzia, quindi, che il principio “secondo cui chi va in pensione prima riceve una pensione più bassa, risponde a criteri di equità attuariale. Permette, infatti, di coniugare maggiore libertà di scelta su quando andare in pensione con il fatto di non fare aumentare il debito implicito. Il futuro previdenziale è quindi un grosso problema. Una vera e propria spada di Damocle che pende sulla testa dei nostri figli e delle future generazioni. Ma di cui tutti sembrano ignorare le ricadute E non solo perché il debito implicito previdenziale, fino ad oggi, è un dato pressoché sconosciuto ai documenti di programmazione economica-finanziaria. Ma soprattutto perché, malgrado il periodo delle vacche grasse sia passato da un pezzo, la previdenza in Italia continua ad essere gestita allegramente”.

GIUSTIZIA & LAVORO/ Le novità con lo stop al rito Fornero e la negoziazione assistita

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA