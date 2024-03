Riforma pensioni 2024/ La “pigrizia” nell’integrare l’assegno pubblico

LA RICERCA DI ANIMA SGR

Da una ricerca condotta da Anima Sgr, come riporta Repubblica, emerge che il 52% degli italiani “ritiene abbastanza importante investire nel proprio futuro previdenziale (il 37% pensa sia molto importante), il 93% del campione ci ha pensato in questi anni, ma soltanto il 30% si è attivato per cercare soluzioni. Integrare la pensione pubblica è vista come priorità per maggiore sicurezza finanziaria in futuro (57%), per ottenere un beneficio fiscale (39%), beneficiare dei rendimenti (4%). Il 34% del campione ha deciso di lasciare il Tfr in aziende, mentre il 27% l’ha destinato a un fondo pensione”. Secondo Paolo Pellegrini, vice direttore generale Mefop, “negli ultimi anni sono state introdotte molte le novità fiscali in materia previdenziale, ma occorre spingere ulteriormente sui vantaggi fiscali per incentivare le persone a prendere coscienza della necessità di provvedere da subito al loro futuro”.

In un articolo pubblicato su Italia Oggi viene affrontato un tema ricorrente nel dibattito sulla riforma delle pensioni: la separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale, in modo che i conti pensionistici risultino sostenibili. Una commissione tecnica ha già evidenziato che “non appare praticabile una separazione netta tra previdenza e assistenza”. C’è poi da dire che non è chiaro se le integrazioni al minimo si debbano considerare previdenza o assistenza. In merito gli esperti hanno spiegato che “il welfare italiano è caratterizzato dalla presenza sempre più ampia di prestazioni di natura ibrida”. Franco Adriano scrive, quindi, che il Governo Meloni si trova in una situazione non facile”.

LA DIFFICOLTÀ PER IL GOVERNO

Questo soprattutto perché “si devono integrare le pensioni basse per garantire l’assistenza domiciliare. Il governo Renzi cercò di integrare un poco gli stipendi più bassi d’Europa con gli ’80 euro’ nel 2014. Nel 2019 il Governo Conte sbragò ampliando la platea del ‘reddito di inclusione’ con il troppo generoso ‘reddito di cittadinanza’. Il tema, dunque, è sempre lo stesso: quello di rispondere ad un bisogno sociale senza svuotare le casse pubbliche. Il punto è che in considerazione di carriere lavorative sempre più frammentate e basse retribuzioni, previdenza ed assistenza costituiranno sempre di più un tutt’uno (welfare). Questa è la realtà. E, sorpresa, non solo in Italia. Infatti, più nessuno tra i 27 Paesi Ue prevede la distinzione delle prestazioni erogate in base a questa distinzione”.

