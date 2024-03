Riforma pensioni 2024/ Il bando Inps per 129 medici delle commissioni di verifica

IL BANDO INPS

Si è parlato spesso, dopo la pandemia, dei tempi lunghi e delle difficoltà a stare dietro alle tante domande presentate da parte dell’inps soprattutto per quel che riguarda le pensioni di invalidità o inabilità che richiedono il pronunciamento di una commissione medica. Per questo l’Inps sta procedendo a un potenziamento dell’organico dei medici e, come ricorda ilvescovado.it, fino alle 14:00 del 27 marzo è aperto un bando pubblico “per il reperimento di un contingente di 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del Mef”. La domanda può essere presentata solo in via telematica tramite l’utilizzo di Spid, Cns o Cie compilando un apposito modulo. C’è da sperare che il buon esito del bando possa essere d’aiuto per i cittadini.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il divario di genere difficile da chiudere

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Come spiega Il Sole 24 Ore, “con il concordato preventivo biennale il professionista giocherà una doppia partita: la prima, quella con il Fisco, per valutare se aderire o no alla proposta di reddito e di tassazione formulata dall’Agenzia; e la seconda, ancora più incerta, con la propria Cassa di previdenza. Perché secondo il tenore letterale della norma sul concordato preventivo, in partenza quest’anno, anche l’importo dei contributi previdenziali potrebbe essere agganciato al reddito concordato. In altre parole, una volta accettato il reddito proposto dal Fisco, anche i contributi previdenziali da versare alle Casse privatizzate sarebbero parametrati all’importo fissato per due anni. Con la conseguenza che in caso di maggiori (0, meno probabilmente, minori) incassi, il professionista potrebbe decidere di versare i contributi dovuti solo sul reddito concordato”.

I NUMERI DEL WELFARE/ Quei soldi tolti alla famiglia per finanziare le pensioni

IL RISCHIO PER I CONTI DELLE CASSE PRIVATIZZATE

Il che potrebbe essere un problema per la Casse privatizzate, “che fissano in autonomia l’importo dei contributi e devono garantire la sostenibilità dei conti fino a 50 anni”. Il quotidiano di Confindustria ricorda anche, in un altro articolo, che “si sta assistendo, in sede amministrativa e giudiziale, a un frequente contenzioso tra Inps e liberi professionisti che chiedono la ricongiunzione presso le proprie casse previdenziali di contributi versati alla Gestione separata Inps” ed esprime l’auspicio che il Legislatore intervenga per “porre fine a ogni dubbio, dando a tutti i professionisti che hanno versato contributi alla Gestione separata Inps la possibilità di chiedere la ricongiunzione del montante contributivo”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ La difficile strada di tassare i robot

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA