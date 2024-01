Riforma pensioni 2024/ La crescita delle forme complementari

I DATI DEL RAPPORTO COVIP

Come riporta Repubblica, dal Rapporto Covip sul 2023 “emerge una decisa crescita delle forme pensionistiche complementari: sono arrivate a 10,7 milioni, il 4% in più rispetto al 2022. Gli iscritti effettivi sono un po’ di meno, 9,6 milioni, perché alcuni hanno più di una posizione aperta. Per i fondi negoziali ci sono 211 mila ingressi in più; per le forme di mercato 109 mila in più, e per i Pip (piani individuali pensionistici) 83 mila. Gli incrementi maggiori arrivano dagli edili, seguiti dal pubblico impiego (anche perché per i nuovi assunti vige il silenzio-assenso per l’adesione). Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 222,6 miliardi di euro, in crescita dell’8,2% rispetto ai 205,6 miliardi di fine 2022. I tre quarti dell’incremento sono dovuti al miglioramento dei rendimenti, il resto ai flussi contributivi, al netto delle uscite.

RIFORMA PENSIONI, GLI ASSEGNI STRAORDINARI

Come ricorda la guida Pensioni 2024 del Sole 24 Ore, “i datori di lavoro appartenenti ad alcuni settori come credito, assicurazioni, credito cooperativo e Ferrovie dello Stato possono, tramite i fondi di solidarietà bilaterali, erogare un assegno straordinario di integrazione al reddito che, di fatto, accompagna alla pensione i lavoratori che aderiscono volontariamente al piano di esodo”. fondi di solidarietà bilaterali “erogano quindi un assegno straordinario in caso di esodo agevolato che consiste in un’indennità economica finanziata dal datore di lavoro esodante e corrisposta dal fondo, fino alla maturazione del diritto pensionistico, ai lavoratori che maturino i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni dal momento di uscita dall’azienda”.

COME FARVI RICORSO

Per “ricorrere all’assegno straordinario è necessario sottoscrivere un accordo sindacale con le proprie rappresentanze aziendali e che i lavoratori aderiscano al prepensionamento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale”. Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario “compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva per il diritto a pensione anticipata ordinaria o di vecchiaia, il datore di lavoro versa la contribuzione figurativa correlata all’ultima retribuzione mensile”, che resta “utile al diritto e all’importo della pensione”. Le imprese possono anche sostenere il costo di riscatto della laurea o di una ricongiunzione per permettere di rientrare nei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario o accedere direttamente a pensione.

