Riforma pensioni 2024/ Il rischio che salti tutti, le difficoltà del Governo Meloni

La riforma pensioni 2024 potrebbe saltare. Molti italiani sono desiderosi di sapere il loro destino, ma visto l’andamento attuale sembrerebbe quasi che le speranze di poter procedere ad una riforma strutturale siano davvero molto poche. Ma perché il futuro sarebbe “critico”? Cosa è accaduto?

Attualmente, il Governo ha predisposto due incontri con i sindacati, dove tra rinvii e perplessità, non è si è ancora giunta ad una conclusione, né tanto meno a delle proposte concrete, che stando a quanto ricordiamo nelle precedenti “promesse”, ciò si sarebbe dovuto verificare entro aprile. Ad oggi, il terzo incontro – quello più atteso – non è stato neppure fissato.

Riforma pensioni 2024: la preoccupazione dei sindacati

La riforma pensioni 2024 doveva essere strutturata o quanto meno ideata, entro e non oltre il mese aprile. Situazione che anche in base a quanto detto dai sindacati, non si è posta. Se il Documento di Economia e Finanza (DEF), dovesse risultare privo di concretezze, la sospensione della riforma strutturale è sempre più probabile.

Il desiderio di Quota 41 è forte, ma soprattutto lo è la voglia di superare la Legge Fornero, che è quella che desta più preoccupazioni di tutte. Se ad aprile non si dovesse concretizzare ciò, probabilmente tutto slitterà a fine estate, con l’aggiunta della nota nel DEF prevista per il 20 settembre 2023.

Le priorità attuali del Governo Meloni sarebbero la principale causa – a loro dire – dello standby sulla riforma pensioni 2024. La guerra tra Russia e Ucraina, l’indebolimento del potere d’acquisto per l’inflazione alle stelle, l’addio al reddito di cittadinanza e lo stop al superbonus.

Priorità a parte, quel che sappiamo è che neanche le parole dette dalla ministra del Lavoro Marina Calderone al primo incontro, si sono rivelate veritiere, visto che al contrario di quanto promesso, per Opzione Donna – al momento – non sono state apportate modifiche.

Il rischio della riforma pensioni 2024 è che venga messa in pausa, e come per quest’anno si possano attuare delle ulteriori soluzioni provvisorie.











