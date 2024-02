Riforma pensioni 2024/ I controlli sui diritti inespressi

L’INIZIATIVA DELLO SPI-CGIL

Come riporta la Cgil di Modena, anche nel 2024 sarà possibile seguire su TRC Modena la trasmissione Spi Mo’ realizzata dal Sindacato pensionati italiani della città emiliana “dedicata ai problemi e agli interessi delle persone anziane, ma non solo. Infatti, da quest’anno è prevista anche la rubrica Open Cgil con approfondimenti sulle tematiche sindacali più generali”. Tra i temi trattati c’è anche quello del controllo delle pensioni, utile per verificare se ci si possa trovare di fronte a dei diritti inespressi. Vi sono, infatti, maggiorazioni e integrazioni dell’assegno pensionistico che non vengono erogate in automatico, ma solo dietro esplicita domanda. Tuttavia, i pensionati potrebbero anche non essere al corrente di averne diritto. Per questo sindacati e patronati hanno da tempo dato vita a campagne di controlli e verifica degli importi della pensione in modo da aiutare i pensionati a poter percepire quanto correttamente gli spetta.

In un articolo pubblicato su Sanità 24, inserto del Sole 24 Ore, viene ricordato che il Rapporto Ocse Pensions at a glance “segnala che l’aspettativa di vita e le politiche previdenziali dell’Italia, fanno sì che chi entra nel mercato del lavoro, oggi, dovrà attendere anni per poter accedere al trattamento pensionistico” e “se non ci saranno cambiamenti e modifiche radicali al sistema previdenziale del nostro Paese, i giovani si troveranno non solo a dover attendere un’età avanzata per il loro pensionamento ma anche, a causa dei bassi salari specie all’ingresso del mondo del lavoro e, spesso, per la discontinuità e precarietà dello stesso, trattamenti a limite della povertà”, anche perché “la spesa previdenziale resta troppo alta per la sostenibilità da parte dell’Inps sul lungo periodo”.

Claudio Testuzza ricorda anche che “ad aggravare la salute del sistema Italia c’è ‘l’inverno demografico’ denunciato a più riprese dall’Istat e associato al fenomeno delle culle vuote (nel 2022 le nascite sono scese a 393 mila, -1,7% sull’anno precedente), e all’invecchiamento della popolazione. I 18-34enni sono poco più di 10 milioni, il 17,5% della popolazione, mentre nel 2003 superavano i 13 milioni. In vent’anni abbiamo perso quasi tre milioni di giovani. Andrà peggio sul lungo periodo. Nel 2050 saranno poco più di 8 milioni, appena il 15,2% del totale. Lo scenario che si prospetta è quindi un mercato del lavoro senza lavoratori. In pochi a reggere la piramide rovesciata delle pensioni. Ecco perché – come segnalato dall’Ocse – sarà necessario adottare interventi drastici per la salvaguardia del sistema previdenziale nel suo complesso”.

