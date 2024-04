Riforma pensioni 2024/ In crescita la spesa per gli assegni a causa dell’inflazione

I DATI DELL’INPS SULLE PENSIONI

Stando ai dati dell’Inps, come riporta Ansa, nel 2023 è cresciuta del 6,34% la spesa per le pensioni, che è arrivata a 269,6 miliardi di euro, comprensivi degli assegni di invalidità. La causa principale di tale aumento è da ricercarsi nell’indicizzazione all’inflazione delle pensioni. Inps rileva anche un aumento delle entrate contributive, pari al 4,4%, dunque lievemente inferiore a quello delle uscite. In base ai dati Inps, “sono stati erogati per le prestazioni temporanee (assegno unico, Naspi, bonus, ecc.) 38,6 miliardi di euro (+10,16%) con una crescita del 12% per la Naspi e del 38% sull’Assegno unico introdotto però nel corso del 2022”. Si tratta di dati che riportano anche alla ribalta l’annosa questione della separazione contabile tra assistenza e previdenza, che una commissione di tecnici ed esperti ha però già spiegato non essere attuabile. In ogni caso con questo incremento di spesa sembra difficile poter immaginare ci siano spazi fiscali per misure di flessibilità pensionistica.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BUSSACCHINI (CGIL)

Ivo Bussacchini, Segretario generale della Cgil di Piacenza, ha evidenziato che “quando siamo poveri sul lavoro ci aspetta un futuro non dignitoso dal punto di vista dell’assegno pensionistico. E questa dinamica è inaccettabile”. Come riporta piacenza24.eu, secondo il sindacalista “sul tema previdenza lo vediamo dalle lavoratrici e dai lavoratori vicini al traguardo pensionistico che sono delusi e arrabbiati, e sono venuti qui da noi per provare a vedere qual era il futuro pensionistico”. Purtroppo è un futuro che, come ricorda today.it, rischia di essere poco promettente, dato che dal 1°gennaio del 2027 “i requisiti anagrafici per andare in pensione potrebbero cambiare”. Infatti, potrebbero aumentare a causa di un incremento dell’aspettativa di vita.

I DATI INPS SULLE PENSIONI LIQUIDATE

Intanto Il Sole 24 Ore, a proposito dei dati dell’Inps sulle pensioni liquidate evidenzia che emerge “un peso dei trattamenti assistenziali sul totale delle pensioni erogate dall’Inps lievitato dell’11% negli ultimi 20 anni. E un’età media alla decorrenza degli assegni scesa da 69,5 a 67,9 anni tra il 2021 e il 2023”. I dati mettono anche in evidenza “che il 72,9% dei titolari di pensioni di invalidità previdenziale di sesso maschile ha un’età inferiore a 70 anni, mentre le pensionate titolari della stessa categoria di pensione hanno nel 37,3% dei casi un’età superiore o uguale a 80 anni”. Questo “dipende dal fatto che gran parte delle pensioni di invalidità liquidate prima della legge 222/1984 è di sesso femminile (fatto dovuto anche alla maggiore longevità delle donne)”.

