Riforma pensioni 2024/ L’assegno di reversibilità in caso di divorzio

LA PENSIONE DI REVERSIBILE PER IL CONIUGE DIVORZIATO

In un articolo pubblicato su Sanità 24, sezione del sito del Sole 24 Ore, viene ricordato che “il coniuge rientra tra i soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità, non solo se al momento del decesso è ancora coniugato e convivente. Ma anche se, è separato o divorziato dal pensionato defunto. In questi casi però, la legge richiede la sussistenza di determinati requisiti, anche al fine di non ledere la posizione dell’eventuale nuovo coniuge, con cui lo stesso ha contratto le nozze dopo il divorzio. La pensione di reversibilità spetta quindi anche all’ex coniuge. Per ciò che riguarda infatti la possibilità di vedersi attribuita la pensione di reversibilità, l’ex coniuge ha gli stessi diritti del coniuge non divorziato”. L’erogazione della pensione di reversibilità per il coniuge divorziato è però subordinata al ricorrere di alcuni presupposti fondamentali che “sono: non passaggio a nuove nozze; titolarità dell’assegno divorzile; anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio”.

In un articolo pubblicato su Italia Oggi Sette, Daniele Cirioli evidenzia che “per i giovani è irraggiungibile il traguardo di una pensione anticipata, cioè prima dei 71 anni d’età. Su ciò influisce non solo la speranza di vita, che periodicamente fa salire l’età del riposo, ma anche il perverso meccanismo tra inflazione, salari e soglia minima di accesso alla pensione. Infatti, mentre la soglia (calcolata sull’assegno sociale, come visto) sale ogni anno al tasso d’inflazione, lo stesso non accade per i salari, che sono la base su cui si calcolano i contributi che determinano l’importo di pensione (che deve rispettare la soglia). Succede, allora, che la soglia cresce richiedendo un maggior importo di contributi per essere rispettata; ma i salari restano stabili o crescono poco e non riescono a garantire quel maggior gettito di contributi”.

IL RISCHIO DI ATTENDERE I 71 ANNI

Ovviamente, “più aumenta il divario tra soglia e salari (ciò che avviene quando il tasso d’inflazione è superiore al tasso di crescita dei salari), più la pensione si allontana, perché, non potendo diversamente aumentare i contributi, si è costretti a restare più tempo a lavoro al fine di versare quei contributi in più, necessari a raggiungere la soglia minima”. Dunque, “se c’è stata una buona carriera, oggi non si presenteranno problemi a pensionarsi, perché la soglia di pensione maturata sarà soddisfatta. Altrimenti, bisognerà rassegnarsi a lavorare altri quattro anni, fino a 71 anni (sei in più di quanto si sapeva a inizio lavoro), traguardo di pensionamento per il quale non esiste più una soglia minima”.

