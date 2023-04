Riforma pensioni 2024/ In bilico su cosa scegliere, poche scelte e poco tempo

Sulla riforma pensioni 2024 c’è tanto da fare. Le proposte sarebbero in bilico, dato che il divario è contraddistinto da coloro che vorrebbero introdurre Opzione Donna, e chi invece avrebbe il desiderio di aumentare le pensioni minime.

Il divario è formato dal centrodestra, tra cui Forza Italia e Lega Nord, che pressano per poter sfruttare una parte del capitale (quasi 3,5 miliardi di euro), per prorogare Opzione Donna, mentre Marina Calderone e alcuni componenti di maggioranza (come i Fratelli di Italia), che propongono di alzare le pensioni minime perché sarebbe una manovra “meno costosa“.

Riforma pensioni 2024: le alternative

Sulla riforma pensioni 2024 ci sarebbe poco di cui discutere. O comunque, se è pur vero che una manovra finanziaria comporterebbe una serie di complicazioni economiche, allo stesso tempo dicasi essenziale per poter trovare una soluzione che si addica ad un’opzione strutturale.

Ad oggi, occorre trovare una soluzione immediata. Anche se non c’è tempo per una proposta strutturale, l’intento è quello di riuscire quanto meno, a trovare qualcosa di provvisorio. Sia il ministro delle Infrastrutture, e leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che Claudio Durigon (sottosegretario leghista al Lavoro), starebbe pressando il Governo a rialzare le pensioni minime.

L’ideale sarebbe quello di attuare un bonus di 10/15 euro al mese, che si aggiunga all’adeguamento già studiato per il 2024 (pari al 2,7%). Potrebbe trattarsi di una proposta soddisfacente, in quanto andrebbe a “gonfiare” l’assegno previdenziale di moltissimi pensionati.

Si potrebbe discutere successivamente, di un aumento da destinare e suddividere per fasce anagrafiche. Ma prima di questo approfondimento, è indispensabile che tra il 27 e massimo 28 aprile 2023, si debba trovare un accordo per poter varare il Decreto Lavoro entro e non oltre l’1 maggio 2023.

Resta tutto da vedere, anche perché sempre per la riforma pensioni 2024 e per quella del 2023, nel Documento di economia e finanza, non figura alcun accenno a Quota 103 o altre soluzioni che possano far credere al superamento della Fornero.











