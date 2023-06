Riforma pensioni 2024/ Incontro Governo – Sindacati: speranza su Quota 103 (27 giugno 2023)

Dopo sei lunghi mesi di silenzi, si torna a parlare della riforma pensioni 2024. Governo e sindacati proprio nella giornata di ieri, lunedì 26 giugno 2023, hanno tenuto un nuovo incontro dove si sono affrontati diversi punti, tra cui l’uscita previdenziale anticipata.

Negli ultimi periodi il Governo ha dovuto affrontare una serie di caos generali, tra cui il disordine sulla prossima riforma. Tra i punti salienti si è parlato della possibilità di uscire anticipatamente, con la proposta di andare in pensione a 62 o 63 anni di età.

Riforma pensioni 2024: prorogare Quota 103?

La riforma pensioni 2024 potrebbe essere ancora una volta, temporanea. L’unica soluzione possibile sarebbe quella di prolungare – per altri 12 mesi – Quota 103, consentendone l’uscita a 62 anni di età, ma pur rispettando i 41 anni di contributi da versare.

Il tavolo prevede delle discussioni anche sul tema dei giovani e il loro futuro previdenziale. Al momento però, stando a quanto si evidenzia dall’Osservatorio INPS e dal rapporto con le poche nascite in Italia, i fondi finanziari sarebbero troppo pochi per pensare ad una riforma strutturale.

Basti pensare a Quota 41, che al momento sembrerebbe cancellata se non rinviata addirittura di due anni. Soltanto nel 2025 si prevede un piccolo spiraglio per poterla attuare, al contrario di ciò che invece premeva Matteo Salvini e Lega Nord, che l’avrebbe desiderata fin da subito.

Le proposte dei sindacati

I sindacati Cgil, Cisl e Uil avrebbero già le idee chiare sulla riforma pensioni 2024. Al contrario di quanto avvenuto fino ad ora, quest’ultimi sarebbero pronti a proporre una riforma strutturale, tutelando i giovani e per consentire un’uscita anticipata per tutti o comunque, per una specifica categoria di lavoratori (specialmente per chi svolge un’attività usurante).

La proposta riguarderebbe sempre l’uscita a 62 o 63 anni di età, oppure 41 anni di contribuzione senza il vincolo dell’età anagrafica. Una soluzione pensata soprattutto per i giovani che a causa del precariato in Italia, sono costretti ad affrontare una carriera lavorativa discontinua.











