Riforma pensioni 2024/ Incontro tecnico flop, Cgil: “Il Governo è impreparato” (28 luglio 2023)

Tanto dire e tanto fare, che sulla riforma pensioni 2024 neanche l’incontro post check sull’Osservatorio delle spese previdenziali è servito a nulla. La prima mobilitazione potrebbe arrivare dalla Cgil, che si starebbe preparando ad attaccare il Governo.

Le prime ribellioni arriverebbero direttamente Lara Ghiglione (Segretaria nazionale CGIL), che ad oggi è stanca e delusa delle continue risposte mancanti, e di dover confrontarsi con i lavoratori senza potergli dire qualcosa di concreto.

Riforma pensioni 2024: Cgil pronta a mobilitarsi

Abbiamo discusso oramai tante volte sulla riforma pensioni 2024, dalle 3 Quote in dubbio all’estensione di Quota 41 per tutti fino al punto cruciale che ha messo in attesa gran parte dei lavoratori: il check sull’Osservatorio per quantificare i costi previdenziali.

Nella giornata di mercoledì 26 luglio 2023, si è tenuto l’incontro tecnico con il Ministero del Lavoro. Incontro che per Lara Ghiglione poteva benissimo saltare, dal momento in cui ancora una volta non si è giunti a nessuna conclusione.

La segretaria Cgil non si è limitata e ha detto:

«Dopo sette mesi di incontri, non siamo ancora in grado di dire alle lavoratrici e ai lavoratori quando e come potranno aver accesso alla pensione. Evidentemente, il Governo ha capito di non poter rispettare gli impegni che il centrodestra ha assunto durante la campagna elettorale».

Lara Ghiglione ha fatto sapere che è stata «una discussione puramente accademica e senza alcun costrutto», senza neanche affrontare i temi di flessibilità in uscita, la garanzia previdenziale per i giovani, insomma, è stato un incontro che forse poteva essere persino risparmiato.

Le parti sociali sono convinte di scendere in piazza in autunno, visto che in base a quanto assistito fino ad oggi (con estrema delusione) il Governo sembrerebbe in estrema difficoltà.

Ad oggi – neanche post incontro tecnico – sulla riforma pensioni 2024 si sa benché zero. Inutile dire che da ora in avanti comincerà un bel dibattito tra le parti sociali e il Governo.











