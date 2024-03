Riforma pensioni 2024/ Il gender gap che si può ridurre con gli investimenti

L’INDAGINE READLY-YOUGOV

Le donne guadagnano circa il 10% in meno degli uomini e questo gender pay gap si riflette anche sulle pensioni. In particolare, come ricorda Ansa, il reddito da pensione delle donne è inferiore di oltre un terzo rispetto a quello degli uomini. Per sopperire a questo divario potrebbero essere utili degli investimenti, ma nel 2023 in Italia le donne investitrici erano solo l’11%, un dato inferiore rispetto al resto dell’Europa. Marie-Sophie von Bibra, Chief Marketing Officer di Readly, il più grande chiosco europeo per riviste e quotidiani digitali, che ha commissionato a YouGov un’indagine in materia, spiega che tale indagini “mostra che le donne non devono sentirsi inferiori agli uomini in alcun modo quando si tratta di finanze. Molte donne gestiscono i propri risparmi e li investono. Vediamo risultati incoraggianti e vorremmo esortare ancora più donne a farsi carico delle proprie finanze per evitare il divario economico di genere. Il giornalismo economico, ad esempio, contribuisce fortemente a fornire un sostegno particolare in questo processo di apprendimento”.

IL NUOVO SERVIZIO “PRISMA” DI INPS

L’Inps a partire dal 10 aprile metterà a disposizione di datori di lavoro e intermediari un nuovo servizio chiamato “Prisma”, con cui fornirà le informazioni relative alla presenza o meno di contributi versati prima del 1996 di uno specifico lavoratore. In questo modo, come spiega Il Sole 24 Ore, potrà essere correttamente adempiuto l’obbligo contributivo, “dato che si sono verificati molti casi in cui sono stati assoggettati a massimale contributivo dipendenti o collaboratori che avevano contributi accreditati prima del 1996 e pertanto il massimale non risultava applicabile”. “Prisma” indicherà anche “eventuali domande di opzione al sistema contributivo, di riscatto/accredito figurativo presso Inps o Casse dei professionisti, posizioni e anzianità assicurativa presso quest’ultime”.

LA CIRCOLARE SUI LAVORATORI SPORTIVI

Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che tramite la circolare 50/2024 l’Inps “ha fornito ulteriori indicazioni sugli aspetti operativi legati al trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi. Quest’ultimi, ove siano inquadrati con rapporto di lavoro subordinato con gli enti sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Nello stesso senso, in assenza di disposizioni speciali, la riforma dello sport ha previsto il rinvio alla disciplina vigente a tutela delle assicurazioni ‘minori’ (malattia, infortunio, gravidanza eccetera) e specificato i relativi obblighi di finanziamento”. Inoltre, “i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri”.

