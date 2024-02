Riforma pensioni 2024/ Il computo speciale per alcuni dipendenti pubblici

IL CHIARIMENTO INPS

Come riporta Avvenire, l’Inps ha risposto ad alcuni dubbi relativi allo “speciale computo dei periodi di servizio per chi opera in condizioni gravose (in navigazione, in volo, ai confini, all’estero ecc.) oppure come ‘addetto a lavori insalubri o ai polverifici’” nel settore pubblico ai fini pensionistici, specificando che, “qualora non siano già presenti nelle domande degli interessati, le attestazioni idonee al maggiore computo del servizio (decreto di attribuzione) devono essere richieste al datore di lavoro con la precisazione della qualifica rivestita dall’interessato, di operaio oppure di una ex qualifica di operaio corrispondente nell’attuale sistema di inquadramento del personale statale”. “Agli interessati sono pertanto richieste queste condizioni: a) una situazione soggettiva, che in concreto si riferisce all’attività di un’ex qualifica di operaio, b) una situazione oggettiva, qualora l’attività sia riconducibile ai lavori insalubri (con piombo, acidi, esplosivi ecc.) indicati dal decreto ministeriale 1100 del 1919. Solo a queste condizioni potranno essere accolte le relative richieste”, aggiunge il quotidiano della Cei.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MAURO MARÈ

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserito del Corriere della Sera, Mauro Marè evidenzia che “se nel lungo periodo erano evidenti i vantaggi di un sistema a ripartizione almeno 50 anni fa forse fare affidamento solo su un sistema di questo tipo può aver creato fin dall’inizio il rischio di instabilità finanziaria. È sembrata allora un’idea geniale, un miracolo che poteva permettere il pagamento di prestazioni generose all’infinito, senza alcun vincolo di bilancio. E invece l’economia e la storia si sono vendicate: ritenere che possano esistere risorse gratis è sempre un errore. I sistemi a capitalizzazione riducono il trasferimento dell’onere tra le generazioni e possono stimolare l’economia e aumentare i diritti di proprietà sulle risorse pagate. Ma non tutti hanno una carriera lavorativa stabile e regolare”.

LE FORME DI PENSIONE DI BASE NECESSARIE

Secondo l’economista, sono quindi “necessarie forme di pensione di base, legate a un minimo contributivo o di anni di lavoro. Serve cioè un meccanismo solidaristico finanziato dalle imposte che assicuri una copertura a chi non riesce ad accumulare e ha avuto carriere irregolari. Non una pensione di cittadinanza però, per evitare comportamenti opportunistici (moral hazard) di chi non avrebbe incentivo ad emergere, ma una pensione contributiva, che scatta solo con un minimo di anzianità: 10-15 anni?”. Per Marè, inoltre, “sono necessarie misure economiche e culturali per stimolare il tasso di fecondità; senza un numero adeguato di figli e di giovani, non ci sarà mercato del lavoro in grado di pagare per gli anziani e quindi nessun sistema di welfare sarà sostenibile”.

