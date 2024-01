Riforma pensioni 2024/ Approvata rivalutazione degli assegni Inarcassa

PENSIONI, LE NEWS DALLE CASSE

Come riporta Ansa, i ministeri vigilanti dell’Economia e del Lavoro “hanno approvato la rivalutazione Istat per il 2024 delle pensioni e dei contributi all’8,8%” riguardante Inarcassa, la Cassa previdenziale degli architetti e degli ingegneri. Dunque, “l’importo dei contributi minimi 2024 sarà pari a 2.695 euro per il soggettivo (la quota che deve versare il professionista) e a 815 euro per l’integrativo (la somma a carico del cliente, indicata in fattura)”. Intanto Maria Vittoria Tonelli, Consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, come riporta Teleborsa, spiega che “le linee guida sulle quali ci siamo mossi riguardano: adeguatezza delle pensioni degli iscritti, risparmio previdenziale, politiche di welfare attivo, sostegno all’esercizio della professione, investimenti che garantiscano rendimento e conservazione del patrimonio, promozione della figura dell’esperto contabile e osservanza dei princìpi Esg per ciò che attiene le politiche ambientali e sociali puntando su risparmi energetici, corretto smaltimento dei rifiuti e politiche di equilibrio dei dipendenti”.

In un articolo pubblicato sulla guida del Sole 24 Ore Pensioni 2024 viene ricordato che nella Legge di bilancio è stata reintrodotta la pace contributiva per il 2024 e il 2025. “Questo strumento consente, a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alla gestione separata, alle gestioni dei lavoratori autonomi nonché a tutte le altre gestioni Inps e che non sono già titolari di pensione, di riscattare periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato in estratto conto che non siano già coperti da contribuzione. La richiesta può essere presentata da chi non ha alcun tipo di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996”.

Complessivamente, si possono riscattare fino a cinque anni, anche non continuativi. La domanda può essere presentata anche da parenti e affini entro il secondo grado o da superstiti del lavoratore. Nel caso di dipendenti privati, l’onere della pace contributiva può essere versato dal datore di lavoro al posto dei premi di produzione. In un altro articolo della guida viene invece spiegato che “l’accertamento del diritto a pensione, tramite la totalizzazione dei contributi maturati all’estero, comporta l’applicazione coordinata della normativa internazionale e di quella nazionale, tenendo presente che i requisiti anagrafici e di ogni altra condizione da applicare sono quelli previsti dalla normativa dello Stato che eroga la pensione”, che potrebbe anche prevedere “l’esclusione di determinati tipi di contribuzione”.

