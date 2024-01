Riforma pensioni 2024/ Tenerini (FI): aumento minime passo verso i 1.000 euro al mese

LE PAROLE DI TENERINI

Come noto, da questo mese le pensioni minime sono aumentate a 614,77 euro, grazie, come ricorda Chiara Tenerini, all’adeguamento all’inflazione “con cui il Governo ha incrementato gli importi del 5,7%, e della norma inserita in legge di bilancio che ha stabilito un ulteriore aumento del 2,7% per il 2024”. La deputata e responsabile Lavoro di Forza Italia, come riporta livornopress.it, evidenzia che “l’aumento già da questo mese delle pensioni minime a 614,77 euro è solo il primo passo verso il traguardo dei 1.000 euro mensili che, nel nome del nostro Presidente Berlusconi, abbiamo l’obiettivo di raggiungere”. “Stiamo lavorando per adeguare il sistema pensionistico garantendo equità e particolare attenzione ai cittadini che hanno meno risorse.Per questo, con la riforma Irpef introdotta sempre in manovra abbiamo ulteriormente tagliato le aliquote per i redditi più bassi, sia ai lavoratori che ai pensionati. Vogliamo proseguire lungo questo percorso”, aggiunge Tenerini.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CAMPANELLA

In un articolo pubblicato su Fortune Italia, Lorenzo Campanella spiega che “la nuova riforma delle pensioni, su cui sta investendo il Governo, colpisce in particolare la platea dei cosiddetti ‘totalmente contributivi'” ovvero i giovani. Infatti, “attualmente l’uscita dal mondo del lavoro è così prevista: pensione di vecchiaia a 67 anni di età con 20 anni di contributi a patto che si abbia maturato un assegno mensile pari a 1.5 volte quello sociale che è di circa 504 euro” e “poi c’è la pensione anticipata: 64 anni di età con 20 di contributi e l’aver maturato un assegno pensionistico almeno 2,8 volte superiore a quello sociale che, tradotto in pratica, significa aver guadagnato almeno 2.300-2.400 euro mensili per 20 anni e 1.700 euro al mese di pensione”.

IL PEGGIORAMENTO PER I GIOVANI

In questo modo, per i giovani precari “era davvero complicato accedere alla pensione. Con la riforma le cose sembrerebbero addirittura complicarsi maggiormente. Se da un lato si abbassa il coefficiente contributivo della vecchiaia da 1.5 a 1 consentendo al Millennials di andare in pensione a 67 anni ma con 503 euro al mese di pensione, dall’altro si alza quello della anticipata a 3 rendendo di fatto impossibile per i più accedere alla pensione a 64 anni se non a chi avrà avuto accesso a stipendi molto elevati durante la sua vita lavorativa. Tradotto: la maggioranza di noi andrà in pensione in tarda età e con un assegno povero. E chi non è riuscito a maturare i 20 anni di contributi? In pensione a 71 anni con il minimo mensile”.

