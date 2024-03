Riforma pensioni 2024/ Stop cumulabilità redditi per medici con Quota 100, 102 e 103

IL CHIARIMENTO INPS PER I MEDICI IN PENSIONE

Per i medici in pensione che hanno utilizzato Quota 100, Quota 102 e Quota 103 non arrivano buone notizie nel caso abbiano deciso di accettare degli incarichi di lavoro autonomo. Infatti, l’Inps, con il messaggio 1259 del 27 marzo 2024 ha ricordato che il Decreto Milleproroghe ha prorogato fino a fine anno la possibilità di richiamare in servizio il personale medico in quiescenza come è stato possibile di fatto dal 2020 per aiutare il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza pandemica. Tuttavia, a differenza del passato, coloro che sono andati in pensione anticipata con il sistema delle quote non potranno cumulare l’importo della pensione con il reddito da lavoro autonomo a meno che non abbiano già compiuto 67 anni, che rappresenta l’età standard per la pensione di vecchiaia. Dunque, c’è il rischio, per chi fosse più “giovane” di vedersi sospesa l’erogazione della pensione per tutto il 2024.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

In un recente articolo pubblicato sull’Unità, dedicato ai danni per l’economia che produce la disuguaglianza di genere, Cesare Damiano parla anche del gender gap previdenziale, spiegando che “carriere saltuarie e più brevi, retribuzioni più basse che producono contribuzioni ridotte, producono, implacabilmente, la povertà pensionistica” per le donne. Di fatto, oltre alle rigidità della Legge Fornero, “si è manifestata, nelle ultime due leggi di Bilancio – 2023 e 2024 – prodotte dal Governo Meloni, una stretta ulteriore. Che, inevitabilmente, colpisce le donne in primo luogo. Lo scorso anno si contano 765mila nuove pensioni che rappresentano un meno 12% sul 2022. A crollare sono, ovviamente, le pensioni anticipate. E l’arretramento più vistoso investe le donne: meno 28,5%, mentre gli uomini ‘pagano’ il 7,4%”.

LA STRETTA SU OPZIONE DONNA

L’ex ministro del Lavoro si sofferma in particolare sulle vicissitudini che hanno riguardato Opzione donna, i cui requisiti di accesso sono stati sempre più ristretti (tramite l’innalzamento dell’età anagrafica e le condizioni necessarie per poterne usufruire) fino a rendere di fatto possibile il suo utilizzo soltanto a poco più di 11.000 italiane. Il tutto per un assegno pensionistico di valore ridotto, visto che Opzione donna prevede il ricalcolo contributivo pieno. Per Damiano, “la mancata evoluzione delle condizioni di lavoro delle donne è un problema di massima gravità per l’Italia. La giustizia sociale produce anche maggiore ricchezza. Tener fermo il progresso della condizione delle lavoratrici è un feroce danno autoinflitto a tutto il Paese”.

