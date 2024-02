Riforma pensioni 2024/ De Luca contro il Governo per l’aumento agli anziani non autosufficienti

LE PAROLE DI DE LUCA

In un video pubblicato sui propri canali social, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato, tre le altre, la notizia sull’aumento delle pensioni per gli anziani non autosufficienti, spiegando che andando a guardare bene i dettagli della norma varata recentemente dal Governo si scopre che solamente 25 mila dei 3,8 milioni di pensionati non autosufficienti in Italia riceveranno l’aumento di 8000 euro al mese e a partire da gennaio del prossimo anno. Intanto su calabria.live Ugo Bianco ricorda che “nel corso del 2024 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione. La decorrenza del trattamento è dal mese successivo al perfezionamento di entrambe i requisiti. Le categorie interessate sono i dipendenti pubblici, i privati, i lavoratori autonomi, le lavoratrici nel settore privato e le lavoratrici autonome”.

RIFORMA PENSIONI, L’AGGIORNAMENTO INPS

Come ricorda Il Sole 24 Ore, sono state “aggiornate dall‘Inps le fasce di retribuzione dei lavoratori domestici su cui calcolare i contributi dovuti per il 2024. La variazione degli importi è conseguenza dell’incremento del 5,4% della variazione provvisoria dei prezzi al consumo registrata l’anno scorso. Per effetto di tale aumento, la prima fascia oraria di retribuzione passa da 8,92 a 9,40 euro e i contributi da 1,58 a 1,66 euro, comprensivi della quota in capo al lavoratore. La seconda fascia arriva a 11,45 euro, a cui corrispondono 1,88 euro di contributi e oltre tale importo sono dovuti 2,29 euro. I valori comprendono la quota Cassa unica assegni familiari, da cui si è esentati solo in caso di rapporto di lavoro fra coniugi (se il datore è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado in base all’articolo 1 del Dpr 1403/1971″.

LE DEROGHE EI CONTRIBUTI ADDIZIONALI

Non va dimenticato che “per i contratti a tempo determinato va aggiunto il contributo addizionale dell’1,40%, a carico del datore di lavoro, da applicare sulla retribuzione convenzionale. Di conseguenza il dovuto sale a 1,78; 2,01; 2,45 euro. Fanno eccezione i contratti a termine per sostituzione. Inoltre resta fruibile l’esonero contributivo per i lavoratori che raggiungono i requisiti per Quota 103 ma vi rinunciano e proseguono l’attività lavorativa. In tal caso, costoro possono chiedere al datore di lavoro di non versare la loro parte di contributi all’Inps e di riceverli in busta paga. L’agevolazione si applica anche nel settore domestico secondo le indicazioni fornite dall’istituto di previdenza nella circolare 88/2023″.

