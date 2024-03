Riforma pensioni 2024/ Le “tentazioni” di San Marino e Albania per i pensionati

I VANTAGGI DI SAN MARINO E ALBANIA

Come riporta Repubblica, San Marino si candida ad attirare stranieri, italiani pensionati compresi, facoltosi, grazie alla possibilità offerta di pagare per 10 anni tasse con un’aliquota del 6%. Occorre prendere la residenza e avere redditi sopra i 50.000 euro annui o un patrimonio personale superiore ai 300.000 euro. Inoltre, un terzo di questo patrimonio deve essere custodito in una banca sanmarinese e investito in titoli di stato o in altri prodotti finanziari. Al momento tra il 2021 e il 2023 sono quasi cento i pensionati che hanno usufruito di questa misura. Molti di più quelli che hanno deciso di trasferirsi in Albania. Come racconta today.it, infatti, grazie a un basso costo della vita e a una fiscalità di favore, con una pensione di 1.500 euro al mese è possibile vivere bene, considerando che per bollette e affitto si spendono circa 400 euro al mese e che per mangiare in due al ristorante servono 20-25 euro.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

In una lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore, Maurizio Landini ha parlato anche di riforma delle pensioni, spiegando che per la Cgil si tratta di “un problema grande come una casa e resta una priorità”. Il Segretario generale della Cgil ha in particolare sottolineato che “con il sistema contributivo puro e con la precarietà che abbiamo, i giovani sono destinati a rimanere senza una pensione”. E insieme ai giovani, sono le donne a risultare penalizzante per via del gender gap che si riflette anche sulla previdenza. E non va poi dimenticato il fatto che l’andamento demografico avrà effetti anche sul sistema pensionistico. Il sindacalista non risparmia, quindi, critiche all’attuale Esecutivo, spiegando che “ha scelto di fare cassa sulla previdenza, sui pensionati”.

LA CRITICA ANCHE SUL FISCO

Una prova di ciò è rappresentata dal “taglio rivalutazione degli assegni pensionistici”, oltre che dall’inasprimento “dei requisiti per il pensionamento”. Landini evidenzia anche che i lavoratori dipendenti e i pensionati pagano troppe tasse, dato che versano il 90% circa dell’Irpef. E “si sta determinando una diseguaglianza non più sostenibile perché la rendita finanziaria e la rendita immobiliare, compresi i profitti delle imprese, sono tassati meno. E in più si sono introdotte la flat tax per il lavoro autonomo e il concordato preventivo; due persone con lo stesso reddito pagano tasse diverse, a seconda del rapporto di lavoro o della provenienza di quel reddito. È una follia”. Ricordiamo che per il mese di aprile la Cgil ha organizzato una manifestazione e uno sciopero di 4 ore insieme alla Uil.

