RIFORMA PENSIONI 2024/ L’attenzione tornata sui giovani (ultime notizie 9 maggio)

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI FAVA DELL’INPS

In tema di riforma delle pensioni 2024 l’attenzione sembra tornare a focalizzarsi sui giovani. Il neo Presidente dell’Inps Gabriele Fava ha ricordato l’importanza dell’educazione previdenziale, spiegando che verrà attivato un apposito road show nelle scuole, a cominciare dalle università, per far comprendere ai giovani l’importanza di pensare da subito al proprio futuro previdenziale. C’è da dire che poco possono fare rispetto al pilastro pubblico, perché solamente con un lavoro stabile e possibilmente ben retribuito possono avere una qualche sicurezza. Ovviamente più avranno competenze spendibili sul mercato del lavoro, più potranno sperare di veder adeguatamente retribuita la loro attività, ma non tutti, pensiamo anche ai medici, possono iniziare a lavorare presto.

Bonus mamme lavoratrici 2024, l'Inps introduce utility ad hoc/ Per comunicare i codici fiscali dei figli

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA RIFORMA PENSIONI

Certamente possono avere la possibilità di costruire già da prima una posizione previdenziale complementare, grazie anche al sostegno di genitori o nonni. E per incentivare tale sostegno potrebbe essere utile aumentare l’importo deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Utile potrebbe anche essere incentivare questa forma di risparmio per il futuro già da giovani, considerando che le entrate possono non essere molte e dunque mettere da parte qualcosa per il futuro significherebbe dover rinunciare a qualche spesa nel presente. Gli operatori del settore potranno certamente studiare qualche formula che possa attrarre l’attenzione dei giovani per i fondi pensione, ma un aiuto del pubblico potrebbe essere certamente d’aiuto, soprattutto pensando alla finalità che avrebbe.

Pensioni in un’App come per la banca, portale per disabilità e attenzione ai giovani/ La nuova Inps di Fava

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA