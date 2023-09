Riforma pensioni 2024/ Le ipotesi più fattibili, pre Osservatorio (10 settembre 2023)

Ipotizzare cosa ci sarà nella riforma pensioni 2024 non è semplice. La previdenza sociale, oggi ha tante mancanze, che potrebbe ricoprire soltanto con un investimento importante. Sarà a tal proposito, l’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza a specificare le risorse economiche realmente disponibili.

Suppore oggi, sarebbe come giocare un terno al lotto. Poche risorse, idee sempre più destabilizzanti, e non di meno, le parti sociali non arrivano ad alcun accordo con il Governo, almeno fino a quando non viene presentato il nuovo report dall’Osservatorio Previdenziale.

Riforma pensioni 2024: parliamo di Opzione Donna e Ape Social

La riforma pensioni 2024, potrebbe includere Opzione Donna e Ape Social. Due misure che però, dovrebbero essere estese ad una platea di beneficiari più elevata, a fronte delle modifiche importante da dover affrontare.

Questo comporta un lavoro complesso, Opzione Donna potrebbe essere esclusa solo perché “non ci sono abbastanza fondi“. Ma la priorità adesso, è quella di poter proporre queste misure ai lavoratori gravosi, che svolgono attività che a lungo andare, sono decisamente usuranti.

Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, è stato chiamato all’attenzione per proporre Opzione Donna con le stesse condizioni e requisiti del 2022 (uscita dal lavoro a 58 anni d’età, 59 anni per le lavoratrici “autonome”, e 35 anni di contributi versati) ma ad oggi il costo per ottenere questa misura sarebbe fintroppo elevato, ecco perché apparirebbe “impossibile”.

Dopo il flop del 5 settembre, dove la stessa Calderone sarebbe mancata all’incontro tra parti sociali e Governo, adesso si attende la prossima tappa, fissata al 18 settembre, nella speranza di poter concludere qualcosa, visto che i tempi sono sempre più stretti.

Riforma pensioni 2024: le date per la previdenza sociale

Entro il 20 settembre ed entro l’inizio del mese di ottobre del 2023, la riforma pensioni 2024 dovrebbe presentare tutte le proposte, insieme ai costi dell’Osservatorio previdenziale, affinché si possa arrivare ad una conclusione.

Si valuterà quindi, l’eventuale inserimento di Opzione Donna, le Quote (inclusa Quota 103), tutto ciò che riguarda la flessibilità in uscita e l’estensione a chi svolge un’attività di lavoro usurante.

