Riforma pensioni 2024/ Fnp-Cisl: pensionati italiani più tartassati d’Europa

LE RICHIESTE DELLA FNP-CISL

Sabato e domenica si è tenuta un’iniziativa della Fnp-Cisl del Lazio per spiegare la posizione del sindacato dei pensionati su alcuni temi. Il Segretario generale Paolo Terrinoni ha ricordato, per esempio, che i pensionati italiani pagano più tasse rispetto al resto d’Europa. In particolare, 59 miliardi di Irpef ogni anno. Per questo motivo la Fnp-Cisl chiede che siano cancellati i tagli alle rivalutazioni delle pensioni “e l’aumento degli importi della quattordicesima. Occorre dare dignità agli anziani e diritti ai giovani”. Restando in caso Fnp-Cisl, come riporta chietitoday.it, il sindacato di Ortona ha chiesto al Consiglio comunale di bloccare gli aumenti delle imposte locali, visto che è stato deliberato l’incremento dell’addizionale Irpef dallo 0,6% allo 0,8%. Secondo Osvaldo D’Intino della Fnp-Cisl-Rls Adriatica Sud, questa decisione “andrà a colpire ulteriormente pensioni e salari. In media, saranno falcidiati i redditi complessivi”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GELERA

Micaela Gelera, Commissario straordinario dell’Inps, incontrando la settimana scorsa circa 50 studenti delle superiori a Roma a Palazzo Wedekind, nel corso di un seminario organizzato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, ha detto che è fondamentale “cominciare a conoscere e informarsi, sin da giovani, su quello che il mondo del lavoro offre e su quali sono le tutele, perché solo in questo modo si possono operare scelte consapevoli, che consentono di diventare cittadini integrati e responsabili. L’Inps è molto sensibile nel cercare di costruire questa cultura della previdenza. Vi auguro di essere curiosi e di fare percorsi professionali interessanti e soddisfacenti”. Come riporta Adnkronos, il seminario ha visto anche l’utilizzo di strumenti multimediali.

L’OBIETTIVO DEL SEMINARIO INPS

L’obiettivo era di approfondire, “con una competizione in forma di quiz fra classi, la disciplina previdenziale legata alle diverse tipologie di contratto di lavoro, dipendente e autonomo, alle rispettive tutele sociali e al risparmio previdenziale, inserito nell’ambito del sistema contributivo di calcolo della futura pensione. Diego De Felice, Direttore centrale Comunicazione, ha spiegato come “l’Inps ha voluto immaginare un evento che consentisse ai giovani, non ancora presenti sul mercato del lavoro, di conoscere che cos’è il sistema previdenziale, in cosa consiste la copertura assicurativa dalla malattia, dagli infortuni e dalla disoccupazione. Tutte tutele che solo un rapporto di lavoro regolare può garantire.” Il dialogo con gli studenti è stato, inoltre, orientato all’educazione alla cittadinanza attiva, per prevenire fenomeni quali il lavoro nero e l’evasione contributiva.

