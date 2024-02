Riforma pensioni 2024/ La richiesta per inserire gli insegnanti tra i lavori gravosi

LE PAROLE DI PACIFICO

Secondo Marcello Pacifico, “l’inclusione delle professionalità scolastiche tra quelle gravose e che meritano l’anticipo pensionistico senza penalizzazione rappresenta un passaggio imprescindibile verso il risollevamento dell’istruzione italiana, perché, oltre che un’equa risposta al problema delle malattie professionali crescenti tra chi insegna e opera a scuola, su cui pesa tanto l’imbarazzante silenzio di chi amministra e governa il comparto, permetterebbe un ringiovanimento della categoria, oggi tra le più vecchie al mondo”. Come riporta orizzontescuola.it, secondo il Presidente nazionale dell’Anief, “con accorgimenti fiscali e finanziamenti mirati si raggiungerebbero risultati rilevanti per i lavoratori e indirettamente per tutto il Paese”. In questo senso, “portare la fiscalità tributaria al 9%, ovvero alla media dell’Unione europea, ma senza costo Irpef” “produrrebbe un incremento del 40% per la spesa sociale, quindi anche per la previdenza, e a beneficiarne sarebbe pure l’incidenza sul Pil che scenderebbe dal 16% al 12%”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS SUGLI ANTICIPI

In un articolo pubblicato su Sanità 24, inserto del Sole 24 Ore, Claudio Testuzza spiega che dai dati Inps emerge che nel 2023 “gli assegni anticipati liquidati sono stati 218.584, il 16,09% in meno dei 260.483 erogati nel 2022. Le pensioni di vecchiaia sono state 296.153 in calo del 2,38%. Il fenomeno del minor accesso alla pensione nel confronto con gli anni precedenti ha sostanzialmente interessato tutte le gestioni previdenziali dell’ente. L’Inps specifica che il Fpld (Fondo lavoratori dipendenti) ha totalizzato 376.753 pensioni nel 2022 e 327.558 nel 2023. Seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 148.544 e 116.952, artigiani (92.141 e 83.900), commercianti (82.140 e 73.503), parasubordinati (42.425 e 41.431) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (39.872 e 33.024)”.

IL GENDER GAP IN AUMENTO

Testuzza ricorda anche che “a causa delle restrizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2023, le lavoratrici non hanno, tra l’altro, potuto utilizzare, come in passato, il canale di uscita anticipata, ancorato al metodo contributivo, di Opzione donna. Che ha fatto registrare un crollo, con 11.255 trattamenti liquidati lo scorso anno, meno della metà dei 24.644 del 2022”. Si è ampliato così il gender gap previdenziale e sono giunte critiche da parte delle opposizioni e dei sindacati: “Il Pd punta l’indice contro il duro attacco del governo a Opzione donna e ribadisce di essere pronto a rilanciare questa misura. Mentre il M5S parla di scelte scellerate dell’esecutivo Meloni. Dal fronte sindacale, la Cgil torna ad accusare il governo di aver peggiorato la legge Fornero e la Uil sottolinea che le donne continuano ad essere penalizzate”.

