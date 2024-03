Riforma pensioni 2024/ Vitalizi d’oro, il peso in Umbria e la raccolta firme in Svizzera

IL PESO DELLE PENSIONI D’ORO

In un articolo dell’edizione umbra della Nazione viene evidenziato che dai prospetti del Consiglio regionale emerge che la spesa sostenuta lo scorso anno per i vitalizi degli ex consiglieri regionali “è stata di 3.861.950 euro, contro i 3.544.711 del 2022. Un incremento da far tremare i polsi che i pensionati ‘normali’ si sognano e men che meno che tocca ai lavoratori, costretti a fare i conti con la costante perdita di acquisto del proprio stipendio. A conti fatti, dunque, nel bilancio del Consiglio regionale la spesa è cresciuta ancora come accade ormai da un decennio”. Per questo, se è “complicato trovare un sinonimo ai vitalizi degli ex consiglieri regionali: ‘pensioni d’oro’ resta quello più azzeccato. A proposito di pensioni d’oro in Svizzera, come riporta Rsi, “più di 4.400 grigionesi hanno sottoscritto l’iniziativa popolare ‘Fine delle pensioni d’oro per i membri del governo’, lanciata proprio un anno fa dall’Udc” ed “entro due anni l’ultima parola sulle rendite degli ex membri del governo potrebbe spettare ai cittadini”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L’esempio negativo della proposta Tridico (ultime notizie 17 marzo)

RIFORMA PENSIONI, MENO PENSIONATI ALL’ESTERO

In un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, Mara Guarino e Melania Turconi snocciolano alcuni dati che mostrano come sempre meno pensionati italiani scelgano di trasferirsi all’estero. Una “ritirata” che secondo il Presidente di Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla “potrebbe innanzitutto dipendere dal caro vita che, nell’ultimo biennio, non ha risparmiato neppure mete dove storicamente prezzo degli affitti e di beni di prima necessità era ben più contenuto che in Italia. Senza trascurare il tema delle spese sanitarie, per le quali occorre spesso affidarsi ad assicurazioni private per servizi non sempre all’altezza di quelli offerti dal SSN”. Senza dimenticare che trasferirsi fuori dall’Italia significherebbe anche “rinunciare sia alla no tax area fino a 8.500 euro, sia a eventuali agevolazioni di natura assistenziale previste per i redditi più bassi”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L'agevolazione per le donne madri con il contributivo pieno

L’INCENTIVO DELLA FLAT TAX AL 7%

Inoltre, non va dimenticato che “il nostro Paese ha dal suo canto messo in atto nel tempo una serie di provvedimenti volti a favorire l’ingresso di titolari di pensioni estere. In particolare, secondo quanto stabilito dalla legge 145/2018, i titolari di pensioni erogate da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno possono beneficiare di una flat tax al 7%: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la tassazione sostitutiva dell’Irpef al 7% vale per nove periodi di imposta (semplificando, 10 anni) e si associa alla possibilità di beneficiare dell’esenzione della disciplina per attività patrimoniale o finanziarie di fonte estera, a condizione di trasferirsi” nei piccoli comuni del Sud e in quelli che sono stati coinvolti nel terremoto dell’Aquila dell’aprile 2009.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Sacchetti (Spi-Cgil): basta con la stagione delle Quote (ultime notizie 16 marzo)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA