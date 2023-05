Riforma pensioni 2024/ Lega Nord insiste su Quota 41: “Quota 103 è un rischio”

Sulla riforma pensioni 2024 la Lega Nord insiste e punta su Quota 41, che ad oggi sembra l’unica speranza che si potrebbe concretizzare nel breve e lungo periodo. Una lotta dopo l’altra, fondata su principi contrastanti tra partiti politici, esponenti del Governo e sindacalisti.

Dopo la forte probabilità di introdurre Quota 103 come una possibile soluzione per una riforma più stabile e semi strutturale, Claudio Durigon, sottosegretario del lavoro, ha fatto sapere che: “Con questa finanziaria siamo entrati nel meccanismo di quota 41 con 62 anni di età. L’obiettivo è estendere quota 41 il più possibile, ma questa sarà una facoltà e non un obbligo per i lavoratori“.

Riforma pensioni 2024: facoltà dei lavoratori?

La riforma pensioni 2024 al giorno d’oggi, è un vero caos. Non c’è nessun filo conduttore che possa convincerci che possa esser istituita una riforma strutturale, e che possa evitare una volta e per tutte la Fornero. Durigon crede che Quota 41 – resa facoltativa e contestualizzata a dovere – possa essere una valida soluzione.

Lega Nord crede che l’unico obiettivo di questa legislatura, sia quello di continuare sulla strada di Quota 41, ragionando su come possa esser reso possibile uscire dal lavoro senza tener conto dell’età anagrafica, e basandosi esclusivamente sul versamento dei contributi (41 anni).

Claudio Durigon è più che d’accordo a proseguire su questa linea di pensiero, visto che non dobbiamo dimenticare i lavori usuranti che mettono a repentaglio la seria salute fisica e mentale dei soggetti che svolgono tali attività.

In Lega Nord intanto, si continua con la stessa filosofia di pensiero mettendo in dubbio Quota 103: “ci sono dei lavori usuranti che non permettono di continuare a lavorare e su questo dobbiamo capire come renderlo sostenibile. La riforma verrà fatta in questa legislatura ma ne teniamo conto già in questa finanziaria“.

Si riferisce al fatto che la riforma pensioni 2024 debba garantire un futuro diverso, più sostenibile e slegato dal vincolo anagrafico. Pensiamo ai giovani che non oggigiorno – non sempre per causa loro – occupano posto tardivamente.











