Riforma pensioni 2024/ Il rimedio al gender gap secondo la Cgil

LE PAROLE DI GHIGLIONE E CIGNA

Commentando i recenti dati Inps sul Monitoraggio dei flussi di pensionamento, Lara Ghiglione evidenzia che esse confermano “una accentuata e costante penalizzazione delle donne”. Secondo la Segretaria confederale della Cgil, “per rimuovere le attuali disuguaglianze è necessario creare occupazione di qualità per le donne, quindi stabile e a tempo pieno, abbattere i divari retribuitivi e approvare una riforma complessiva dell’attuale sistema pensionistico, che riconosca le diverse condizioni delle persone, a partire da quelle di genere, e sani il gap dovuto a carriere discontinue e bassi salari, garantendo il riconoscimento del lavoro di cura prestato in ambito familiare, che, purtroppo, anche a causa degli scarsi investimenti in welfare, è ancora quasi esclusivamente a carico delle donne”. Il responsabile delle politiche previdenziali della Cgil, Ezio Cigna, ricorda anche che “’Quota 103’ è una misura praticamente inutile che riguarderà solo gli uomini”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NEVI

Ospite della trasmissione “Restart” in onda su Rai 3, Raffaele Nevi ha detto che “bisogna fare la riforma strutturale delle pensioni una volta per tutte, perché il sistema deve essere in equilibrio”. Come riporta Agenzia Nova, il vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia ha evidenziato che “natalità e lavoratori attivi, ossia quelli che contribuiscono a sostenere il sistema pensionistico sono fattori che incidono direttamente sulla sostenibilità del sistema”. Dal suo punto di vista, quindi, è necessario “mettere in sicurezza il sistema perché il discorso è serio e non si risolve con nuove tasse o imposte sulle pensioni più alte”. Una strada, quest’ultima, indirettamente suggerita la scorsa settimana dall’Ocse.

LE PAROLE DI LILLA PARCO E BATTAGLIA

Intanto, come riporta riminitoday.it, Francesca Lilla Parco di Cgil Rimini e Roberto Battaglia di Spi Cgil Rimini ricorda che dal primo gennaio 2024 sono entrati in vigore i nuovi scaglioni dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), ma “il nuovo meccanismo suscita preoccupazione per gli effetti sui redditi da pensione e da lavoro dipendente. La progressività fiscale della tassazione, infatti, rischia di essere lentamente ma inesorabilmente compromessa, facendo la fine della ‘rana bollita’ – per dirla con Noam Chomsky”. Secondo i sindacalisti, “l’appiattimento degli scaglioni e delle aliquote sembra orientarsi verso la cosiddetta ‘flat tax'”, ma “forse prima che di tassa piatta o condoni, in questo Paese sarebbe ora di parlare di giustizia fiscale; dato che a pagare di più sono sempre dipendenti e pensionati”.

