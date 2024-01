Riforma pensioni 2024/ Le scadenze per il personale Afam

LE SCADENZE RICORDATE DALLA FLC-CGIL

Come ricorda la Flc-Cgil, il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il 10 gennaio una nota relativa alla “cessazione dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo di Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, Conservatori di musica e ISIA per il prossimo anno accademico”. Entro il 29 gennaio andrà presentata la domanda “di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale”. Entro il 5 febbraio si potrà eventualmente rinunciare alla domanda di cessazione ed entro il 21 febbraio le istituzioni dovranno accertare i diritti di chi ha presentato domanda. Il 23 febbraio rappresenta la data “in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale”. Le cessazioni dal servizio avranno decorrenza dal 1° novembre.

RIFORMA PENSIONI, IL CONVEGNO DELLA FP-CGIL

La Fp-Cgil e il Patronato Inca-Cgil hanno organizzato un convegno che si terrà il 15 gennaio a Milano (dalle ore 9.30 alle 13.30, presso l’Aula A della casa regionale delle lavoratrici e lavoratori di via Palmanova 22), dal titolo “Inabilità e inidoneità nel pubblico impiego”, che viene promosso con queste parole: “L’incremento dell’età di accesso alla pensione, insieme al costante peggioramento delle condizioni di lavoro, stanno rendendo urgente una riflessione del sindacato sia sulla tutela della salute dei dipendenti pubblici sul posto di lavoro sia della tutela del reddito quando la condizione psicofisica non permette più loro di lavorare. Abbiamo quindi l’obiettivo di approfondire la normativa che tutela le lavoratrici e i lavoratori inabili a seguito del passaggio, il 1° giugno 2023, delle competenze dal Ministero dell’Economia e Finanze all’Inps”.

GLI INTERVENTI ATTESI

A introdurre i lavori ci “saranno Dino Pusceddu, segretario Fp Cgil Lombardia, e Lorenzo Rossi, dell’Inca regionale. A seguire tre interventi. Il primo, su ‘La gestione dell’inidoneità psicofisica del dipendente pubblico sul posto di lavoro’, di Alessandro Purificato della Fp Cgil Nazionale. Il secondo su ‘L’accertamento sanitario per il riconoscimento dell’inabilità e dell’inidoneità nel pubblico impiego’, di Cristiana Brambilla, Coordinatrice area medico legale dell’Inca Cgil Lombardia. L’ultimo, su ‘I requisiti per il riconoscimento delle pensioni di inabilità lavorativa nel pubblico impiego’, di Lucia Ottaiano, Responsabile prestazioni pensionistiche, fine servizio e previdenza complementare dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni presso la Direzione Regionale Inps Lombardia”.

