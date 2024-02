Riforma pensioni 2024/ Il “passaggio” da Opzione donna ad Ape social nella scuola

LA NOTA DELLA CISL SCUOLA

Presto verranno riaperte le istanze Polis per la domanda di cessazione dal servizio del personale scolastico che intende accedere alle misure di riforma delle pensioni previste dalla Legge di bilancio. Ci sarà tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda, anche per i dirigenti scolastici. Come ricorda la Cisl Scuola di Roma e Rieti, dall’incontro tra sindacati e ministro dell’Istruzione è emerso un dettaglio importante che “riguarda il caso delle lavoratrici che, avendo già presentato la domanda di cessazione con ‘opzione donna’ e per le quali si è conclusa con esito positivo la verifica del diritto a pensione, intendano ora presentare una nuova domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale (esclusivamente entro il 31 marzo 2024). Le stesse potranno, una volta avuta comunicazione dall’Inps circa l’esito positivo della relativa istruttoria, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento con ‘opzione donna’ già in precedenza prodotta”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GRONCHI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Sandro Gronchi evidenzia che la trasformazione in assegno della pensione anticipata potrebbe “preludere a una flessibilità a carattere universale che rada al suolo l’attuale foresta di requisiti anagrafico‑contributivi differenziati in base a condizioni soggettive opinabili, come la data e l’età d’inizio dell’attività lavorativa, l’usura o la gravosità del lavoro svolto, l’inabilità propria o dei familiari, la disoccupazione, il genere, il numero dei figli e chi più ne ha più ne metta. I requisiti richiesti dall’assegno universale dovrebbero essere un’anzianità contributiva sufficiente a garantirne l’adeguatezza e un’età sufficiente a limitarne la durata onde prevenire rimborsi eccessivi, forieri di scalini fra l’assegno stesso e la successiva pensione”.

LA SCELTA DI INARCASSA

L’economista ricorda anche che “su tale sentiero virtuoso si è incamminata Inarcassa (cassa autonoma degli ingegneri e architetti), il cui sistema contributivo supera quello pubblico anche sotto altri aspetti. Per mettere ordine in quest’ultimo, non servono governi ‘ragionieri’. Occorre invece alzare lo sguardo oltre la successiva finanziaria per progettare riforme intelligenti e, all’occorrenza, audaci, cioè pronte a farsi carico di costi recuperabili nel lungo periodo. Forse l’Europa saprebbe riconoscere l’intelligenza e perdonare l’audacia”. Vedremo se il Governo Meloni accoglierà questo “invito” di Gronchi, visto che in diverse occasioni si è parlato della volontà di arrivare a un riforma organica del sistema pensionistico entro l’arco della legislatura.

