Riforma pensioni 2024/ Per gli iscritti Inpgi assegni rivalutati del 5,4%

Il Comitato Amministratore dell’Inpgi ha deliberato la rivalutazione delle pensioni erogate agli iscritti nella misura del 5,4%, in linea con il valore dell’aumento dei prezzi al consumo registrato dall’Istat tra il 2022 ed il 2023. “Tale aumento, che era già stato applicato in via provvisoria sulla base dell’indice di perequazione dei trattamenti pensionistici Inps, è stato ora reso definitivo”, spiega l’Inpgi, ricordando che “per quanto riguarda l’accredito dell’anzianità contributiva, il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2024 è stato fissato in 18.415,00 euro. Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore a tale importo l’anzianità contributiva, come è noto, viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi”. Invece, l’importo del massimale annuo del reddito imponibile assoggettabile a contribuzione previdenziale è stato rideterminato in 119.650 euro. Infine, per i montanti contributivi è stata fissata per il 2024 una rivalutazione del 2,31%.

Angelo Summa, Segretario generale dello Spi-Cgil della Basilicata, ricorda che “il rapporto tra pensionati e occupati in Italia è sempre più sbilanciato, con un numero sempre maggiore dei primi e un numero sempre minore dei secondi, specie nel Mezzogiorno”. In questo senso, aggiunge, “in Basilicata, secondo gli ultimi dati della Cgia di Mestre riferiti al 2022, il saldo negativo è di 27mila unità (216.000 pensionati contro 189.000 occupati)”. Dal suo punto di vista, come riporta sassilive.it, “è necessario invertire con urgenza questa tendenza, indirizzando gli investimenti del governo nazionale e regionale verso quelle azioni che mirano a considerare gli ultra cinquantenni come una risorsa e non come un costo”.

Per Summa “bisogna cambiare le politiche pubbliche e di welfare da considerare una grande opportunità e cambiare paradigma nelle politiche di sviluppo e programma. Si frenerebbe così anche il fenomeno della migrazione dei pensionati e delle pensionate italiane all’estero: più di 317mila, con una media di uno al giorno”. Il sindacalista sottolinea anche che “la denatalità, oramai strutturale sta riducendo il numero di giovani che entrano nel mercato del lavoro, mentre l’invecchiamento della popolazione sta aumentando il numero di persone in quiescenza. Ciò mette in affanno la sostenibilità del sistema previdenziale italiano, che rischia di non avere più risorse sufficienti per pagare le pensioni, con un timore diffuso nelle generazioni future e il welfare assistenziale”.

