Riforma pensioni 2024/ Gli effetti del calo della natalità sul sistema previdenziale

Come riporta lavocedelpopolo.it, Paolo Ricotti, Presidente del Patronato Acli, evidenzia che il calo della natalità avrà effetti sulle pensioni, dato che “il sistema previdenziale attuale è un sistema non a capitalizzazione bensì a ripartizione: il lavoratore non si paga la propria pensione con i contributi versati, bensì la sua pensione gli viene pagata dai lavoratori attivi che in quel momento lavorano. Quindi in un sistema a ripartizione e non a capitalizzazione, per poter pagare le pensioni ci vogliono altrettanti lavoratori, se di più, rispetto ai pensionati, e sappiamo che già oggi il rapporto è di circa 7 pensionati su 10 lavoratori: questo rapporto potrebbe raggiungere nei prossimi anni il 10 su 10, e questo creerebbe una situazione del tutto insostenibile”. Per le Acli, tra le principali cause della denatalità “c’è il diffuso senso di precarietà tra i giovani, dovuto principalmente al lavoro povero e alla difficoltà ad avere una abitazione”. Dunque, il Governo dovrà muoversi anche su questo fronte.

Come riporta italiachiamaitalia.it, Fabio Porta evidenzia che gli italiani pensionati che si sono trasferiti all’estero in Paesi con cui l’Italia non ha siglato una convenzione restano esclusi dalla possibilità di ottenere la pensione in regime internazionale. Questo accade per alcuni Paesi dell’America Latina come Cile, Colombo, Ecuador, Messico e Perù. Per il deputato del Pd eletto all’estero, “la tutela socio-previdenziale da parte dello Stato italiano a favore dei nostri connazionali ha subito negli ultimi decenni un evidente freno e indebolimento con lo stop alla stipula e al rinnovo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e con il ridimensionamento del sistema di tutela a causa dello smantellamento delle strutture di coordinamento dell’Inps nazionale”.

Per Porta “siamo di fronte a un problema politico, che se l’Inps e il Ministero del lavoro (lo Stato italiano e il Governo) non riconoscono le difficoltà legate alle procedura pensionistiche per la definizione delle pratiche in regime internazionale e per il superamento delle molteplici criticità incontrate in questi anni di ridimensionamento della tutela socio-previdenziale dei nostri connazionali residenti all’estero e quindi non riconoscono l’assoluta peculiarità del comparto delle convenzioni, rafforzando e riqualificando il settore, valorizzando il lavoro che svolgono i patronati all’estero, ed impegnandosi maggiormente con un rinnovato servizio di tutela, la situazione è destinata a compromettere ulteriormente i diritti previdenziali delle nostre collettività all’estero”.

