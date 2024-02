Riforma pensioni 2024/ Il ruolo dei fondi da potenziare

LE PAROLE DI MARÈ

Come riporta Askanews, Mauro Marè evidenzia che “i fondi pensione non investono molto sull’Italia, investono soprattutto all’estero. Investono in Italia intorno a 3-5%, la casse investono molto di più tra il 10 e il 30%. Il problema è che si deve fare di più: servono risorse per la crescita italiana, per le imprese, per la cosiddetta economia reale, e quindi gli investitori istituzionali, casse, fondi pensione e le fondazioni sono un veicoli fondamentale per la crescita dell’economia italiana, per offrire prestazioni di welfare non solo di pensione ma anche di sanità, fondi sanitari e coperture assicurative, di fronte a nuovi rischi come long term care o l’economia degli anziani”. Secondo il Direttore dell’Osservatorio sul Welfare della Luiss Business School, “serve una cultura collettiva anche accademica dell’investimento nell’economia reale che possa sviluppare questi investitori istituzionali e permettere di offrire prestazioni pensionistiche e sanitarie integrative rispetto al primo pilastro”.

Pensione anticipata 2024/ Come uscire con Quota 103 e Opzione Donna (oggi 6 febbraio)

RIFORMA PENSIONI, MENO SCIVOLI PER LE IMPRESE

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene evidenziato che “se in alcuni casi trattenere al lavoro, o assumere, lavoratori anziani è una precisa scelta delle aziende, in altri può essere una condizione obbligata, in quanto non c’è la possibilità di accedere a un pensionamento anticipato o a uno scivolo previdenziale”. In particolare, Quota 103 era considerata un “canale di uscita potenzialmente utilizzabile dalle aziende, magari incentivando il dipendente con un’una tantum a copertura totale o parziale della differenza dell’assegno pensionistico rispetto al pensionamento di vecchiaia o a quello anticipato”. Tuttavia, “con le nuove regole entrate in vigore quest’anno, quota 103 è diventata meno appetibile”.

Pensioni donna 2024/ Misure inasprite, ecco che cosa cambia (oggi 2 febbraio)

LO SVANTAGGIO DELLA NUOVA QUOTA 103

Questo “in quanto l’obbligo di calcolare l’importo della stessa con il metodo contributivo, invece che con quello misto, nella maggior parte determina una riduzione dell’assegno. Oltre a ciò, per effetto delle finestre, cioè il periodo che trascorre tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione, il vantaggio in termini di tempo si è ridotto rispetto alla pensione anticipata ‘ordinaria’: nel settore privato con Quota 103 il primo assegno arriva dopo 41 anni di contributi più 7 mesi di attesa; con la pensione anticipata dopo 42 anni (41 anni le donne) e 10 mesi di contributi più una finestra di 3 mesi. Proseguendo l’attività lavorativa per un massimo di 18 mesi (uomini, non oltre 6 mesi se donne), si accede all’anticipata senza subire la riduzione di importo”.

Pensione anticipata/ Misure troppo "docili", il Superbonus per uscire più tardi (19 gennaio 2024)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA