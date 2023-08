Riforma pensioni 2024/ Quota 41 bocciata? (30 agosto 2023)

La possibilità che la riforma pensioni del 2024 prevedesse Quota 41, era pressocché bassa. Con le ultime parole e dichiarazioni da parte Ministro Giancarlo Giorgetti, la proposta di Lega Nord sembrerebbe esser stata completamente abbattuta.

Giorgetti recentemente, ha dichiarato che è: «Difficile trovare entro l’anno un’intesa sulle nuove regole Ue. L’ammontare della legge di bilancio? Dipenderà dal negoziato con Bruxelles». Dunque, sembrerebbe che Quota 41 non possa trovar spazio nella prossima riforma previdenziale.

Riforma pensioni 2024: Quota 41 non ha spazi

L’idea iniziale, era quella di proporre Quota 41 sulla riforma pensioni 2024. Ovvero, concedere ai lavoratori, di poter andare in pensione avendo versato 41 anni di contributi previdenziale, escludendo di fatto, l’età anagrafica.

Ma visto che Quota 41 in forma strutturale avrebbe comportato dei costi esosi, in un incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il leader di Lega Nord ha proposto una forma di Quota 41 Light. Anche quest’ultima misura però, sembrerebbe non trovar spazio, preferendo ancora una volta, Quota 103.

A questo punto, la riforma previdenziale per il 2024 ancora una volta, sarà temporanea e non strutturale. Questo significa che i tempi per trovare una soluzione definitiva sono troppo stretti, soprattutto a breve che arriverà il Documento di Aggiornamento di Economia e Finanza.

Pensioni nel 2024: che cosa cambia?

E allora, riguardo alle pensioni nel 2024, che cosa cambia? Sicuramente, Quota 41 verrà esclusa in tutte le sue forme: light o pesanti che siano. Quota 103 verrà prorogata alle medesime condizioni attuali: 10 mesi di anticipo per le donne, un anno e 10 mesi per gli uomini.

L’Ape Sociale ha scadenza il 31 dicembre del 2023, ma visto l’andamento, è probabile che questa misura venga rinnovata. La soluzione sarà usufruibile da quei lavoratori che svolgono mansioni gravose e usuranti.

Sul fronte Opzione Donna, rispetto alla misura fino ad oggi applicata, questa volta sembrerebbe esserci delle differenze: platea di beneficiari più ampia, includendo il limite dei 60 anni anagrafici, ma senza tener conto del numero di figli.

Tuttavia, un quadro molto più preciso sulla riforma pensioni 2024, l’avremo il 5 e il 18 settembre 2023, date in cui i Governi e le parti sociali, si incontreranno ancora una volta, per definire le misure post analisi del DEF aggiornato.











