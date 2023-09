Riforma pensioni 2024/ Report “drastico” 2022, -39% per 175K lavoratrici (19 settembre 2023)

Dal Report annuale INPS, si può già pensare alla riforma pensioni 2024. Ad analisi compiuta, si può stabilire chi saranno i soggetti penalizzati e chi invece potrà godere dei benefici delle future misure applicabili (ancora tutte da stabilire).

A differenza di quel che si pensa, rispetto a tantissimi anni fa, c’è stato un netto miglioramento: dai dalla perdita del 23% rispetto all’assegno percepito (per effetto – penalizzazione), ad oggi che al 2023 la riduzione percepita ammonta a soltanto l’8%. L’obiettivo? Avvicinarsi più possibile allo zero.

Riforma pensioni 2024: la soluzione dell’INPS

Per fare in modo che la riforma pensioni 2024 possa basarsi su dei principi logici ed importanti, per l’INPS la soluzione resta quella di provvedere alla rivalutazioni pensionistiche, concentrandosi prevalentemente sugli anticipi vincolati al cosiddetto “assegno contributivo”.

Per l’INPS, qualora il regime dovesse confermarsi così come proposto, si potrebbe sperare in una percentuale pari a zero per quanto riguarda l’effetto penalizzante, e dunque potersi ritrovare con un accredito e una rivalutazione dell’assegno, molto più alta rispetto a quella a cui siamo stati abituati.

L’ente previdenziale infatti, sostiene e motiva questa tesi perché:

“In quanto la quota retributiva derivante dai contributi antecedenti il 31 dicembre 1995 – data in cui si corroderà il cosiddetto retributivo puro – perderà di peso”.

Pensione 2024: sempre più gravosa

In realtà, a differenza di quello che abbiamo prospettato fino ad oggi, gli assegni pensionistici delle 174.535 lavoratrici che dal 1° gennaio hanno usufruito dell’Opzione Donna, hanno visto ridursi l’assegno del ben 39%: 1.171,19€ rispetto ai 1.946,92€ precedenti.

Ma anche a questo, l’ente previdenziale ha supposto e risposto, al “perché” questa netta riduzione:

“Questa differenza di importo è in parte riconducibile al ricalcolo contributivo e in parte alla minore contribuzione rispetto alle anticipate, oltre al fatto che la propensione a utilizzare l’opzione è maggiore tra le lavoratrici nelle classi di reddito più basse e quindi con minore contribuzione”.

L’obiettivo della riforma pensioni 2024, è certamente quello di creare sempre meno divari tra le differenze degli assegni percepiti dagli uomini e dalle donne.

