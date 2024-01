Riforma pensioni 2024/ Restrizione sulle uscite anticipate: cosa sappiamo? (oggi 6 gennaio)

La riforma pensioni del 2024 dovrebbe diventare strutturale, una volta che il Governo Meloni si sarà accordato con le parti sociali. Una decisione che sarebbe dovuta sussistere già da un po’ di tempo, ma come ben sappiamo, i grattacapi e le perplessità sono state piuttosto ampie.

Proprio ad inizio anno la Premier Meloni ha sostenuto e giustificato questo “ritardo” nella scelta previdenziale, proprio perché desidera di trovare «il sistema migliore possibile ma uguale per tutti». Una missione probabilmente poco reale e veritiera, dato che a mancare è la materia prima: il denaro.

Riforma pensioni 2024: l’attesa della Premier

Sulla riforma pensioni 2024 le perplessità sono piuttosto ampie. C’è chi come Lega, che sostiene fortemente Quota 41 come simbolo di equità. Anche se la Premier Meloni non sarebbe del tutto d’accordo, sostenendo altresì, che occorre un sistema con un equilibrio più sostenibile.

La realtà con cui dover fare i conti – almeno riguardo all’uscita anticipata – comprende le due misure (più restrittive), tra cui Opzione Donna e l’Ape social. Il primo anticipo pensionistico sociale, è stato integrato in via sperimentale nell’anno 2017, per poi essere prorogato in diverse occasioni, mantenendo quest’oggi la stessa misura (e anche più agevolata), nei confronti di quelle situazioni meno abbienti.

Si tratta nello specifico, del coinvolgimento dei soggetti che si trovano in stato di disoccupazione, caregiver o di invalidi civili (almeno al 74%), che svolgono delle attività dette “gravose”.

Tuttavia, le restrizioni nei confronti dell’uscita anticipata sono state “dovute e necessarie”, proprio per ridimensionare il budget in base alle esigenze delle casse dell’Erario, che gravano sul bilancio economico, oggigiorno “mal ridotto”.

Dunque il Governo, ha stabilito di intervenire sulle misure per la pensione anticipata, limitando la platea di beneficiari e risparmiando sul bilancio. Nel 2024 l’uscita economica ammonterebbe a 149 milioni di euro massimo, aggiungendo nel 2025 altri 835 milioni di euro (prospettando 25 mila uscite anticipate).











