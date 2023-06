Riforma pensioni 2024/ Risorse economiche in ballo: le “nuove” proposte

La riforma pensioni 2024 verte nella maggior parte dei casi, su questi temi: Quota 103 bis e Quota 41. Tra le due – almeno per ora – l’interesse è più incentrato nella seconda, dato che sarebbe accessibile a quasi tutti i lavoratori, e che consentirebbe di andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica.

Riforma pensioni 2024/ Caos nel Governo, ecco quali scenari aspettarsi

Quota 41 è particolarmente desiderata da Lega Nord, che crede che svincolare i lavoratori dal lavoro, focalizzandosi sugli anni di contributi versati (con Quota 41 sarebbero appunto 41) e non sulla loro età anagrafica, potrebbe essere sia un vantaggio economico che “logistico“.

Riforma pensioni 2024: per due anni alcuna “preoccupazione”

Per poter trarre spunto da una possibile riforma pensioni 2024 che miri a superare la Fornero, occorre valutare – come voluto dal Governo Meloni – il nuovo Osservatorio della spesa previdenziale, dove vengono analizzate le risorse economiche sfruttabili per poter studiare una riforma strutturale.

Riforma pensioni 2023/ Aumenta la possibilità della proroga di quota 103

C’è da tenere in mente una preoccupazione molto assoggettata da gran parte dei contribuenti italiani ed esperti del settore: il fatto che Quota 103 possa aumentare significativamente la spesa pubblica previdenziale. Così come sostenuto dalla Corte dei Conti, ciò non influirà le prossime riforme pensionistiche.

L’unica spesa pubblica che Quota 103 intaccherà, sarà quella relativa al 2025. Dunque, anche un ipotetico rialzo al 7% annuo, per i prossimi due anni sarà reso praticamente “nullo”. Le due misure che invece potrebbero creare delle complicazioni economiche, sono Quota 100 e Quota 102.

Riforma pensioni 2024/ Prime decisioni: Fornero potrebbe restare, ma con cambiamenti

Per contrastare tali indecisioni e complicazioni come l’inflazione, oggi sono state prese misure più di contenimento, con un tasso provvisorio fissato al 2,7%.

Lo scenario più plausibile per la riforma pensioni 2024, è che venga prorogata Quota 103 Bis ma non Quota 41. Si tratta ovviamente di sole ipotesi, dato che l’ufficialità potrebbe arrivare soltanto quando verranno introdotte le modifiche alla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

Non escludiamo neanche l’ipotesi che venga portata a 62 anni, la condizione per poter uscire dal lavoro. Ma oltre a questi scenari, al momento non troviamo altre vie risolutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA