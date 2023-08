Riforma pensioni 2024/ Salvini ci prova: Quota 41 “così”, comporta costi minori (23 agosto 2023)

La Lega Nord torna sulla riforma pensioni 2024, pensando che Quota 41, a patto di introdurla a condizioni specifiche, potrebbe essere approvata senza alcun tipo di problemi. Ad oggi, ciò che resta da fare è attendere la proroga ufficiale di Opzione Donna, Quota 103 e Ape Sociale.

Le condizioni per approvare Quota 41 sono pressoché complesse. Giorgia Meloni e Matteo Salvini, non perdono occasione per tornare a parlare della misura, anche in contesti fuori dal luogo di lavoro, tanto che negli ultimi giorni i due politici sono stati avvistati in piscina, al relax, tra chiacchiere e risate.

Riforma pensioni 2024: Quota con 41 a costo “accettabile”.

Lega Nord ci riprova con Quota 41 sulla riforma pensioni del 2024. In diversi scambi con Giorgia Meloni, Matteo Salvini insiste su come poter approvare quest’ultima misura (andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica), ad un costo “più accessibile“.

L’idea sarebbe quella di lasciare la misura per un solo anno (ovvero tutto il 2024), prevedendo il conteggio dell’assegno con il sistema contributivo. Ed è proprio grazie al contributivo che si ridurrebbero i costi, soprattutto rispetto a quelli stimati inizialmente.

Le supposizioni dei tecnici farebbero ben sperare, dal momento in cui soltanto un probabile 50% aderirebbe a Quota 41, la restante parte godrebbe dell’assegno calcolato sulla rivalutazione integrale col contributivo.

La misura proposta da Lega Nord sarebbe progressiva: nel 2024 la spesa sarebbe di un miliardo di euro, mentre raddoppierebbe nel 2025: ammontando a 2,2 miliardi di euro. In questo modo l’impatto con i costi da affrontare sarebbe ridotto, temporeggiando ma con una misura molto più concreta e vantaggiosa per i beneficiar.

Finestra temporale di tre mesi

Se la riforma pensioni del 2024 avesse Quota 41, quest’ultima – alle condizioni della Lega Nord – prevedrebbe una «finestra temporale di 3 mesi». Questo significa che in questo “breve” arco di tempo, si considereranno la maturazione dei requisiti e il pagamento della pensione.

In totale la spesa al 2026 – proseguendo anno per anno in questo modo – ammonterebbe a più di 3,6 miliardi di euro. Ma, con il vantaggio di aver mandato in pensione 200.000 lavoratori in più rispetto al regime attuale, favorendo un ricambio generazionale positivo.

