Riforma pensioni 2024/ La tassa indispensabile per cambiare le regole l’anno prossimo

LA TESI DI PERFETTO

In un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, Claudio Maria Perfetto sostiene che “se nel 2024 si continuerà a sottovalutare l’impatto della trasformazione digitale sull’occupazione, e a non prendere nella dovuta considerazione la necessità di applicare delle nuove imposte sui robot e sull’intelligenza artificiale, non sarà possibile varare una Riforma Pensioni migliorativa di quella attuale da poter rendere operativa già nel 2025”. L’esperto previdenziale sottolinea, infatti, che “se non si applicheranno nuove imposte sui robot e sull’intelligenza artificiale, si potrà andare incontro ad una perdita di entrate fiscali, che derivano per il 73 per cento dal reddito di lavoro e per il 17 per cento dalle imprese (come viene evidenziato a pag. 13 nello studio “A Tax on Robots?” della ricercatrice Germana Bottone pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in settembre 2018)”. Dal suo punto di vista, occorre provvedere “al recupero di entrate dalla ‘evasione fiscale-contributiva’ robotica (entrate che servirebbero per avere più pensioni/pensionati)”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Come riporta Ansa, secondo Luigi Sbarra, occorre mettere in priorità “il tema di restituire al sistema pensionistico e previdenziale italiano profili di equità, di sostenibilità, di flessibilità e di inclusività”. Il Segretario generale della Cisl auspica che il confronto con il Governo sulla riforma delle pensioni “riparta presto, noi abbiamo le nostre proposte anche unitarie: pensiamo che tra le tante questioni urgenti da affrontare c’è da negoziare una pensione contributiva di garanzia per i giovani e per le donne, rilanciare la previdenza complementare dare strutturalità e allargare l’Ape sociale e poi negoziare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Noi siamo pronti: chiediamo al Governo e alla ministra del Lavoro di procedere urgentemente a riprendere il confronto in cammino”.

LA PETIZIONE DELLA CIDA

Intanto, come riporta il sito del mensile Economy, la Cida prosegue la raccolta firme per la petizione “Salviamo il ceto medio”, con cui si chiede, tra le altre cose, di “separare nel sistema pensionistico l’assistenza dalla previdenza”. La confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità evidenzia anche che “il nostro Paese continua a basare tutte le politiche sociali sui redditi lordi dichiarati che non rappresentano un quadro fedele della realtà visto che solo il 14% degli italiani dichiara almeno 35mila euro di reddito lordo e paga il 63% di tutta l’Irpef. Il resto rimane quasi totalmente a carico di lavoratori dipendenti e pensionati. Inoltre, non è più tollerabile che, a coloro che hanno un reddito pensionistico superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps, venga applicata persistentemente una tassa occulta derivante dal mancato riconoscimento della perequazione spettante”.

