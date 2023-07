Riforma pensioni 2024/ Tre Quote proposte: qual è la più conveniente? (27 luglio 2023)

Sulla riforma pensioni 2024 il Governo sta pensando di adottare una delle tre quote messe a disposizione per gran parte dei contribuenti italiani: Quota 96, Quota 41 e Quota 103.

Tutte le quote funzionano allo stesso modo, ovvero sommare l’età anagrafica e i contributi previdenziali. Ma qual è l’opzione realmente più conveniente? Cerchiamo di approfondirle per avere un’idea più precisa.

Riforma pensioni 2024: per quale quota optare?

L’idea di attuare Quota 96 sulla riforma pensioni 2024 una delle novità più importanti e soprattutto sorprendenti degli ultimi giorni. Ma nonostante ciò, alla base di una scelta ideale c’è da considerare qual è la propria posizione contributiva.

Quello che possiamo dire è che Quota 96 e Quota 41 convengono di più rispetto a Quota 103 (almeno in linea generale). La convenienza come abbiamo detto e ribadiamo, è soggettiva.

Se oggi volessimo andare in pensione a 61 anni occorrerà aver maturato i requisiti per la previdenza anticipata, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Soltanto un gruppo ristretto di contribuenti può permettersi di uscire dal lavoro avendo versato 41 anni di contributi.

Quanto a Quota 96 diventerebbe molto conveniente per i contribuenti che non hanno un’età di contribuzione elevata, dato che per uscire dal lavoro con questa misura sarebbero sufficienti 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica.

Le ipotesi del Governo – almeno attualmente – sarebbero chiare: proporre Quota 96 ad una platea di beneficiari più ristretta, ovvero a chi svolge un’attività lavorativa gravosa.

Un’altra misura proposta sulla riforma pensioni del 2024 è Quota 41 per tutti, ma ad una condizione piuttosto restrittiva proposta da Giorgia Meloni, penalizzare gli assegni previdenziali con una decurtazione di circa il 10%/15%.

Ma chi rinuncerebbe a percepire un assegno previdenziale più alto, quando l’attesa per uscire dal lavoro è soltanto di due anni? A questo proposito, tanto meglio Quota 103 – specialmente per chi soddisfa già i requisiti – e può uscire dal lavoro poco prima, ma senza penalizzazioni.











