Riforma pensioni 2024/ Tutti desiderosi di Quota 41: ma quando arriva?

L’attesa della riforma pensioni del 2024 è sempre più alta. Forse perché la normativa del 2023 è diventata pesante? Forse perché i giovani sia aspettano un futuro migliore? E per non parlare di Opzione Donna, in costante balia delle perplessità del Governo e del pressing delle parti sociali.

Con la riforma pensioni del 2023, si era già parlato di proporre Quota 41 per tutti. Stando a quanto comunicato dal Governo, si tratterebbe di una soluzione possibile, applicabile, ma soltanto in modo “graduale“. Con questo termine, si propone un anticipo pensionistico dopo aver versato 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.

Riforma pensioni 2024: il ponte per arrivare a Quota 41

La riforma pensioni del 2024 dovrebbe – o meglio dire potrebbe – integrare direttamente la Quota 41. Così come è stata strutturata e proposta da Lega Nord, sembrerebbe non avverarsi prima dell’anno 2025 o addirittura nel 2026. Il Governo avrebbe già lasciato qualche avviso, sostenendo “un passo alla volta per arrivare a Quota 41“.

Attualmente, la possibilità di andare in pensione con anticipo, avendo versato 41 anni di contributi, è valida soltanto per quei lavoratori precoci. Ovvero, quei ragazzi che prima di compiere 19 anni, hanno maturato 12 mesi di contributi versati, il che equivale a iniziare a lavorare 18 anni (media in Italia molto bassa).

Al momento (con la riforma pensionistica del 2023), sussiste la Quota 103, che dà l’opportunità di mandare in stato di quietanza tutti coloro che hanno compiuto almeno 62 anni di età, e aver versato un minimo di 41 anni di contributi.

Questa sarebbe una soluzione “ponte” per poter raggiungere direttamente la Quota 41. Il Governo vuol ottenere il risultato in questione, proponendo degli step graduali, perché crede che il passaggio diretto sarebbe controproducente.

Quindi quel che crediamo possa succedere è relativamente semplice: prorogare Quota 103 per altri 12 mesi, convertire Quota 103 in Quota 102 (a patto che sussistano le condizioni economiche), o ancora, passare direttamente a Quota 41 (opzione meno probabile e più difficile).











