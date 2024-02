Riforma pensioni 2024/ Il contrasto al gender gap che il legislatore deve sostenere

IL GENDER GAP DA CHIUDERE

Su Econopoly, blog del sito del Sole 24 Ore, è stato pubblicato un testo premiato da Tortuga Call for Policy Papers, realizzato da Marika Fasola, assistente di ricerca presso l’Università Bocconi, e dedicato al divario pensionistico tra donne e uomini. Un testo che si conclude con queste parole: “La discriminazione e i tradizionali ruoli di genere hanno un impatto significativo sul divario pensionistico tra uomini e donne. Sicuramente, la crescente emancipazione femminile e la riduzione della discriminazione, soprattutto nel mercato del lavoro, possono portare a una significativa riduzione del divario di genere nelle pensioni e a una diminuzione del rischio di povertà nella vecchiaia per le donne. Tuttavia, è fondamentale che i legislatori sostengano questo processo, evitando che il divario si ampli ulteriormente e, possibilmente, introducendo meccanismi redistributivi per affrontare tempestivamente il problema”.

RIFORMA PENSIONI, LA CIRCOLARE UIL

In una circolare inviata a tutte le strutture della Uil, la Segretaria confederale Vera Buonomo presenta le novità di riforma delle pensioni derivanti dalla Legge di bilancio, ricordando che “il ricalcolo contributivo, che era già previsto per Opzione Donna, è stato” introdotto “anche per Quota 103. Con tale ricalcolo viene penalizzato fortemente il montante contributivo accumulato fino al 1995, determinando per gli iscritti, la cui pensione rientra nel calcolo misto, una forte penalizzazione del futuro assegno pensionistico, con riduzioni dell’importo che arrivano in molti casi al 30%”. La sindacalista aggiunge che di fatto la pensione anticipata prima dei 67 anni diventa poco conveniente per i lavoratori. Questo sia per il restringimento dei requisiti di accesso che per l’allungamento delle finestre di uscita”.

LE PAROLE DI BUONOMO

Una simile valutazione viene fatta anche per l’Ape sociale, “per la quale è stato introdotto l’estensione del requisito di accesso da 63 anni a 63 anni e 5 mesi”. Per Buonomo, considerando anche il blocco parziale delle indicizzazioni e l’anticipo dell’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata all’aspettativa di vita, “appare evidente come questo sia un disegno complessivo di riforma del sistema previdenziale volto ad un forte inasprimento delle prestazioni, che dietro alla giustificazione della sostenibilità finanziaria del sistema, nasconde la volontà di fare cassa sui più deboli, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati, come avviene ormai da diversi anni”.

