Dato che ormai la riforma pensioni 2025 non subirà alcun cambiamento, salvo decreti straordinari, non ci resta che dare uno sguardo al futuro del sistema pensionistico e comprendere i prossimi step.

Da quest’anno a Parigi si sono l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si è riunita per discutere di tre argomenti principali, la transizione demografica, climatica e digitale. L’argomento più impattante è indubbiamente la sproporzione tra lavoratori e anziani.

Uno sguardo alla riforma pensioni 2025

Da una analisi e uno sguardo alla riforma pensioni 2025 il sindacato dell’Ocse, Trade Union Advisory Committee, si domanda se le mosse pensate fino ad oggi siano effettivamente corrette per sorvolare i problemi e le criticità del sistema previdenziale.

Ad oggi chiedere di uscire più tardi, aumentando gli anni di contribuzione e allo stesso tempo ridurre gli importi sull’assegno sarebbe improponibile, specialmente a discapito della categoria di lavoratori che svolgono mansioni usuranti.

Le conseguenze sarebbero inevitabili, maggior tasso di povertà, demoralizzazione emotiva, economica e lavorativa, aumento della micro criminalità e peggioramento della salute mentale e fisica.

3 Soluzioni dall’Ocse

Dall’Ocse giungono 3 possibili soluzioni su come affrontare le criticità del sistema pensionistico italiano. La prima opzione prevede l’incremento delle imposte a discapito di chi produce ricchezza, e da proporzionare ulteriormente sui capitali generati.

Tuttavia, a fronte di questa opzione e con una coalizione internazionale l’intento è ridurre e contrastare l’evasione fiscale, una forte piaga del nostro Paese.

La seconda potenziale soluzione mira ad aumentare l’occupazione di quei soggetti che oggi non lavorano e non producono in alcun modo economia circolare, come ad esempio Meet, migranti e donne.

Infine, ma non per importanza, aiutare quei lavoratori che desiderano continuare la loro attività pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento, ma motivarli con soluzioni migliorative e garantendo un ciclo formativo costante.

Sicuramente le soluzioni – rispetto a quelle in elenco – sono molte di più. Si pensi a come migliorare il sistema scolastico al fine di far trovare un impiego, alla riduzione delle tasse delle PMI e ad incentivare all’adesione dei fondi complementari.