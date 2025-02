RIFORMA PENSIONI 2025, LA NOVITÀ DAL COLLEGATO LAVORO

Dall’Inps arriva un importante novità per quanti hanno lavorato per un certo periodo di tempo senza vedersi versare i contributi previdenziali. Infatti, come spiega Daniele Cirioli su Italia Oggi, sarà possibile “riscattare” tali periodi di lavoro tramite la costituzione di una rendita vitalizia, pagando di tasca propria.

Dimissioni di fatto 2025/ Nessun diritto alla NASpI, procedura del datore (27 febbraio)

Recependo una norma introdotta dal Collegato lavoro, l’Inps ha predisposto le istruzioni operative per presentare domanda, segnalando tra l’altro che anche i superstiti del lavoratore hanno facoltà di richiedere la costituzione di una rendita vitalizia, dato che è reversibile. Il costo è comunque significativo, anche se va detto che è in parte deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Riforma pensioni 2025/ Cisl: confronto col Governo riparta dalle donne (ultime notizie 26 febbraio)

RIFORMA PENSIONI 2025, I CAMBIAMENTI DELLA CASSA FORENSE

Il Sole 24 Ore ricorda invece che dal 1° gennaio è scattata la riforma della Cassa forense, che prevede il passaggio al sistema contributivo, oltre ad alcune novità come la possibilità di effettuare versamenti volontari fino a un massimo del 20% del proprio reddito professionale, insieme alla facoltà di riscattare la laurea, il praticantato e il servizio militare.

Il quotidiano di Confindustria segnala anche le buone performance dei fondi pensione Previndai dedicati ai dirigenti industriali. Intanto Alexander Kritikos, membro del Comitato esecutivo dell’Istituto economico tedesco, ritiene che in Germania sia necessario mettere mano alla previdenza sociale alzando l’età pensionabile a 70 anni e tagliando le pensioni.

Visite fiscali INPS/ A rischio durante le festività, che cambia? (25 febbraio 2025)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI